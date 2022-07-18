В ЛНР завершили создание администраций во всех городах

Во всех городах Луганской народной республики закончили формирование администраций. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем telegram-канале.
«Сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах республики! Последний из освобожденных населенных пунктов Лисичанск сегодня возглавил Андрей Скорый. Он сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении. Поэтому именно ему было доверено стать исполняющим обязанности главы администрации Лисичанска», — написал Пасечник.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном освобождении ЛНР. Пасечник заявил, что ЛНР восстановлена в исторических границах.
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