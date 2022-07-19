Челябинцев ожидает неделя сухой погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие четыре дня, с 20 по 23 июля, жителей Челябинска ожидает сухая комфортная погода с дневной температурой 23-24 градуса. К 24 июля в регион вернется жара. Об этом сообщается на популярном сайте погоды.

«С 20 по 23 июля днем ожидается 23-24 градуса выше ноля, ночью около 12-15. Осадки маловероятны», — указано на сайте «Гисметео».

По данным синоптиков, уже к 24—25 июля в Челябинскую область вернется жаркая погода. В начале следующей недели ожидается до 27-29 градусов тепла. В долгосрочном прогнозе 26 июля будет сильная гроза.

На прошлой неделе во время грозы одна из молний подожгла электрические опоры освещения на Ленинградском мосту в Челябинске. Экспертам МЧС выясняют, не молния ли была причиной сильнейшего пожара на промплощадке в Копейске. С огнем, угрожавшим перекинуться на ближайшие строения, 60 пожарным пришлось бороться почти семь часов.

Жара возьмет четырехдневную передышку Скрин с сайта «Гисметео»