Жара в Челябинске сделает передышку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лето, жара. Челябинск, жара, ноги, лето, девушки, босоножки
Челябинцев ожидает неделя сухой погоды Фото:

В ближайшие четыре дня, с 20 по 23 июля, жителей Челябинска ожидает сухая комфортная погода с дневной температурой 23-24 градуса. К 24 июля в регион вернется жара. Об этом сообщается на популярном сайте погоды.

«С 20 по 23 июля днем ожидается 23-24 градуса выше ноля, ночью около 12-15. Осадки маловероятны», — указано на сайте «Гисметео».

По данным синоптиков, уже к 24—25 июля в Челябинскую область вернется жаркая погода. В начале следующей недели ожидается до 27-29 градусов тепла. В долгосрочном прогнозе 26 июля будет сильная гроза.

На прошлой неделе во время грозы одна из молний подожгла электрические опоры освещения на Ленинградском мосту в Челябинске. Экспертам МЧС выясняют, не молния ли была причиной сильнейшего пожара на промплощадке в Копейске. С огнем, угрожавшим перекинуться на ближайшие строения, 60 пожарным пришлось бороться почти семь часов.

Жара возьмет четырехдневную передышку

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В ближайшие четыре дня, с 20 по 23 июля, жителей Челябинска ожидает сухая комфортная погода с дневной температурой 23-24 градуса. К 24 июля в регион вернется жара. Об этом сообщается на популярном сайте погоды. «С 20 по 23 июля днем ожидается 23-24 градуса выше ноля, ночью около 12-15. Осадки маловероятны», — указано на сайте «Гисметео». По данным синоптиков, уже к 24—25 июля в Челябинскую область вернется жаркая погода. В начале следующей недели ожидается до 27-29 градусов тепла. В долгосрочном прогнозе 26 июля будет сильная гроза. На прошлой неделе во время грозы одна из молний подожгла электрические опоры освещения на Ленинградском мосту в Челябинске. Экспертам МЧС выясняют, не молния ли была причиной сильнейшего пожара на промплощадке в Копейске. С огнем, угрожавшим перекинуться на ближайшие строения, 60 пожарным пришлось бороться почти семь часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...