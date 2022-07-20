Минэнерго заставит злостных должников платить за электричество

20 июля 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Их попросят за свой счет устанавливать умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неплательщиков за электроэнергию будут просить установить себе умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения. Об этом стало известно из поправок к законодательству, которое разработало Минэнерго. Должников по счетам за электроэнергию начнут заставлять оплачивать установку умных электросчетчиков в своих квартирах и домах. Речь идет о потребителях, которые в течение года неоднократно получали уведомления об ограничении электроснабжения из-за долгов. Стоимость одного аппарата, по оценкам аналитиков, составит 40 тысяч рублей за штуку. Проект постановления был опубликован в telegram-канале «СоветБезРынка». В июне зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко сообщил о том, что плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. По его словам, перед государством не стоит задача «залезать в карман гражданам». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Неплательщиков за электроэнергию будут просить установить себе умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения. Об этом стало известно из поправок к законодательству, которое разработало Минэнерго. Должников по счетам за электроэнергию начнут заставлять оплачивать установку умных электросчетчиков в своих квартирах и домах. Речь идет о потребителях, которые в течение года неоднократно получали уведомления об ограничении электроснабжения из-за долгов. Стоимость одного аппарата, по оценкам аналитиков, составит 40 тысяч рублей за штуку. Проект постановления был опубликован в telegram-канале «СоветБезРынка». В июне зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко сообщил о том, что плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. По его словам, перед государством не стоит задача «залезать в карман гражданам».