Минэнерго заставит злостных должников платить за электричество

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Их попросят за свой счет устанавливать умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения Фото:

Неплательщиков за электроэнергию будут просить установить себе умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения. Об этом стало известно из поправок к законодательству, которое разработало Минэнерго.

Должников по счетам за электроэнергию начнут заставлять оплачивать установку умных электросчетчиков в своих квартирах и домах. Речь идет о потребителях, которые в течение года неоднократно получали уведомления об ограничении электроснабжения из-за долгов. Стоимость одного аппарата, по оценкам аналитиков, составит 40 тысяч рублей за штуку. Проект постановления был опубликован в telegram-канале «СоветБезРынка».

В июне зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко сообщил о том, что плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. По его словам, перед государством не стоит задача «залезать в карман гражданам».

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Неплательщиков за электроэнергию будут просить установить себе умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения. Об этом стало известно из поправок к законодательству, которое разработало Минэнерго. Должников по счетам за электроэнергию начнут заставлять оплачивать установку умных электросчетчиков в своих квартирах и домах. Речь идет о потребителях, которые в течение года неоднократно получали уведомления об ограничении электроснабжения из-за долгов. Стоимость одного аппарата, по оценкам аналитиков, составит 40 тысяч рублей за штуку. Проект постановления был опубликован в telegram-канале «СоветБезРынка». В июне зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко сообщил о том, что плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. По его словам, перед государством не стоит задача «залезать в карман гражданам».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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