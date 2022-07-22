От укуса клеща умер еще один свердловчанин

О первой смерти стало известно 19 июля Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU

Роспотребнадзор зафиксировал второй летальный случай, связанный с укусом клеща, в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В медицинские организации области с предварительным диагнозом „клещевой вирусный энцефалит“ госпитализировано 334 человека, с диагнозом „клещевой иксодовый боррелиоз“ — 652 человека. За истекший период 2022 года зарегистрировано 2 летальных исхода от клещевого энцефалита», — говорится в информационном бюллетене на сайте.

Уточняется, что, как и в первом смертельном эпизоде, пострадавший не был привит. Также он поздно обратился за медпомощью.

«Начиная со второй декады июля регистрируется традиционное снижение обращаемости населения по поводу укусов клещами, однако, риски заражения клещевыми инфекциями сохраняются вплоть до второй-третьей декады октября», — добавили в Роспотребнадзоре.