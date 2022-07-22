Доброволец: войска РФ и ЛНР будут освобождать Одессу и Николаев

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, военные, донбасс, мариуполь, саперы
Одесская бригада и союзные войска начнут наступление на Одессу и Николаев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одесская бригада и союзные войска России и ЛНР скоро приступят к освобождению Одессы и Николаева. Об этом журналистам сообщил представитель бригады.

«В ближайшее время совместно с союзными силами мы приступим к освобождению города Николаева и города-героя Одессы», — приводит слова бойца «Ридус». Он отметил, что в бригаде сражаются в основном граждане Украины из разных ее частей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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Одесская бригада и союзные войска России и ЛНР скоро приступят к освобождению Одессы и Николаева. Об этом журналистам сообщил представитель бригады. «В ближайшее время совместно с союзными силами мы приступим к освобождению города Николаева и города-героя Одессы», — приводит слова бойца «Ридус». Он отметил, что в бригаде сражаются в основном граждане Украины из разных ее частей. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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