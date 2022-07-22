Доброволец: войска РФ и ЛНР будут освобождать Одессу и Николаев

Одесская бригада и союзные войска начнут наступление на Одессу и Николаев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Одесская бригада и союзные войска России и ЛНР скоро приступят к освобождению Одессы и Николаева. Об этом журналистам сообщил представитель бригады.

«В ближайшее время совместно с союзными силами мы приступим к освобождению города Николаева и города-героя Одессы», — приводит слова бойца «Ридус». Он отметил, что в бригаде сражаются в основном граждане Украины из разных ее частей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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