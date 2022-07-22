Пьяный екатеринбуржец атаковал исправительную колонию. Видео

23 июля 2022 в 03:56 Размер текста - 17 +

Мужчина кидал камнями в ИК-2 и пытался перелезть через стену Фото: Константин Михальчевский © URA.RU В Екатеринбурге ночью, 23 июля, пьяный мужчина устроил дебош у исправительной колонии №2. Мужчина кидался камнями в стены здания, сообщает очевидец, заснявший инцидент на видео. «Человек был в опьянении. Он бросал камни, орал, плакал, упал в траву. Я вызвал полицию, они приехали через десять минут. Мужчина вел себя неадекватно и в отделе полиции начал биться башкой об стену. Его усмирили», — цитирует очевидца Е1.RU. Очевидец написал заявление на мужчину. Мужчина громко кричал, выкрикивал нецензурную брань. Также пытался перелезть через стену ИК-2, но этого у него не вышло. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МВД России по Свердловской области и ГУФСИН России по Свердловской области. На момент публикации ответы не поступили. Видео: E1.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге ночью, 23 июля, пьяный мужчина устроил дебош у исправительной колонии №2. Мужчина кидался камнями в стены здания, сообщает очевидец, заснявший инцидент на видео. «Человек был в опьянении. Он бросал камни, орал, плакал, упал в траву. Я вызвал полицию, они приехали через десять минут. Мужчина вел себя неадекватно и в отделе полиции начал биться башкой об стену. Его усмирили», — цитирует очевидца Е1.RU. Очевидец написал заявление на мужчину. Мужчина громко кричал, выкрикивал нецензурную брань. Также пытался перелезть через стену ИК-2, но этого у него не вышло. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МВД России по Свердловской области и ГУФСИН России по Свердловской области. На момент публикации ответы не поступили. Видео: E1.RU