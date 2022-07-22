22 июля 2022

Пьяный екатеринбуржец атаковал исправительную колонию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, патриотизм, кулак, за россию
Мужчина кидал камнями в ИК-2 и пытался перелезть через стену Фото:

В Екатеринбурге ночью, 23 июля, пьяный мужчина устроил дебош у исправительной колонии №2. Мужчина кидался камнями в стены здания, сообщает очевидец, заснявший инцидент на видео.

«Человек был в опьянении. Он бросал камни, орал, плакал, упал в траву. Я вызвал полицию, они приехали через десять минут. Мужчина вел себя неадекватно и в отделе полиции начал биться башкой об стену. Его усмирили», — цитирует очевидца Е1.RU. Очевидец написал заявление на мужчину.

Мужчина громко кричал, выкрикивал нецензурную брань. Также пытался перелезть через стену ИК-2, но этого у него не вышло. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МВД России по Свердловской области и ГУФСИН России по Свердловской области. На момент публикации ответы не поступили.

Видео: E1.RU

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге ночью, 23 июля, пьяный мужчина устроил дебош у исправительной колонии №2. Мужчина кидался камнями в стены здания, сообщает очевидец, заснявший инцидент на видео. «Человек был в опьянении. Он бросал камни, орал, плакал, упал в траву. Я вызвал полицию, они приехали через десять минут. Мужчина вел себя неадекватно и в отделе полиции начал биться башкой об стену. Его усмирили», — цитирует очевидца Е1.RU. Очевидец написал заявление на мужчину. Мужчина громко кричал, выкрикивал нецензурную брань. Также пытался перелезть через стену ИК-2, но этого у него не вышло. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МВД России по Свердловской области и ГУФСИН России по Свердловской области. На момент публикации ответы не поступили. Видео: E1.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...