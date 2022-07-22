Свердловчане стали чаще травмироваться на работе

Количество производственных травм в Свердловской области за последние полгода выросло на 18% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число несчастных случаев на производствах в Свердловской области выросло на 18% за последние полгода. Травмы на работе получили 105 человек, сообщает официальный портал Екатеринбурга.

«По оперативным данным Государственной инспекции труда в Свердловской области, за шесть месяцев 2022 года произошло 105 тяжелых несчастных случаев, что на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В расследовании ведомства находятся более 80 случаев», — следует из пресс-релиза.

Представители Госинспекции связывают рост травматизма с ограничениями, которые наложили на контрольно-надзорную службу. Из-за этого многие работодатели расслабились и чувствуют безнаказанность. Выход из ситуации видят в том, чтобы регулярно проводить для работников практические занятия на учебно-тренировочных полигонах.