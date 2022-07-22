22 июля 2022

Свердловчане стали чаще травмироваться на работе

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
Количество производственных травм в Свердловской области за последние полгода выросло на 18% Фото:

Число несчастных случаев на производствах в Свердловской области выросло на 18% за последние полгода. Травмы на работе получили 105 человек, сообщает официальный портал Екатеринбурга.

«По оперативным данным Государственной инспекции труда в Свердловской области, за шесть месяцев 2022 года произошло 105 тяжелых несчастных случаев, что на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В расследовании ведомства находятся более 80 случаев», — следует из пресс-релиза.

Представители Госинспекции связывают рост травматизма с ограничениями, которые наложили на контрольно-надзорную службу. Из-за этого многие работодатели расслабились и чувствуют безнаказанность. Выход из ситуации видят в том, чтобы регулярно проводить для работников практические занятия на учебно-тренировочных полигонах.

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Число несчастных случаев на производствах в Свердловской области выросло на 18% за последние полгода. Травмы на работе получили 105 человек, сообщает официальный портал Екатеринбурга. «По оперативным данным Государственной инспекции труда в Свердловской области, за шесть месяцев 2022 года произошло 105 тяжелых несчастных случаев, что на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В расследовании ведомства находятся более 80 случаев», — следует из пресс-релиза. Представители Госинспекции связывают рост травматизма с ограничениями, которые наложили на контрольно-надзорную службу. Из-за этого многие работодатели расслабились и чувствуют безнаказанность. Выход из ситуации видят в том, чтобы регулярно проводить для работников практические занятия на учебно-тренировочных полигонах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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