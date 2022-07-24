В Свердловскую область завезли 44 тонны зараженных фруктов

Партия нектаринов прибыла на Урал из Узбекистана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Партия нектаринов из Узбекистана, прибывшая в Свердловскую область, оказалась заражена насекомыми. Специалисты обнаружили в плодах живых гусениц восточной плодожорки — опасного карантинного вредителя. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«В адрес одной из организаций Свердловской области в двух грузовых автомобилях поступила подкарантинная продукция из Республики Узбекистан — нектарины свежие в количестве 44 тонны. По результатам лабораторных исследований и экспертизы в нектаринах обнаружены живые гусеницы восточной плодожорки», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Свердловскую область поступила почти тонна сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Россельхознадзор установил, что продукции были указаны недостоверные сведения о сроке годности.