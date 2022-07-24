24 июля 2022

В Свердловскую область завезли 44 тонны зараженных фруктов

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Продуктовый магазин с запрещёнными продуктами. Екатеринбург, нектарины
Партия нектаринов прибыла на Урал из Узбекистана Фото:

Партия нектаринов из Узбекистана, прибывшая в Свердловскую область, оказалась заражена насекомыми. Специалисты обнаружили в плодах живых гусениц восточной плодожорки — опасного карантинного вредителя. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«В адрес одной из организаций Свердловской области в двух грузовых автомобилях поступила подкарантинная продукция из Республики Узбекистан — нектарины свежие в количестве 44 тонны. По результатам лабораторных исследований и экспертизы в нектаринах обнаружены живые гусеницы восточной плодожорки», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Свердловскую область поступила почти тонна сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Россельхознадзор установил, что продукции были указаны недостоверные сведения о сроке годности.

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Партия нектаринов из Узбекистана, прибывшая в Свердловскую область, оказалась заражена насекомыми. Специалисты обнаружили в плодах живых гусениц восточной плодожорки — опасного карантинного вредителя. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. «В адрес одной из организаций Свердловской области в двух грузовых автомобилях поступила подкарантинная продукция из Республики Узбекистан — нектарины свежие в количестве 44 тонны. По результатам лабораторных исследований и экспертизы в нектаринах обнаружены живые гусеницы восточной плодожорки», — рассказали в ведомстве. Ранее в Свердловскую область поступила почти тонна сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Россельхознадзор установил, что продукции были указаны недостоверные сведения о сроке годности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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