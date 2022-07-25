В Екатеринбурге осудили мужчину, напавшего на ветерана ради хлеба

Приговор свердловчанину вынесли 25 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Безработного из Сухого Лога (Свердловская область), который украл у ветерана Великой Отечественной войны пакет с печеньем, хлебом и молоком, приговорили к полутора годам колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что нападение свердловчанина на ветерана произошло днем 8 апреля.

Пенсионер, открывая дверь в подъезд, поставил свою сумку на землю. В этот момент злоумышленник побежал сзади, схватил сумку и скрылся. В ней, как выяснили правоохранители, находилось молоко, печенье и хлеб.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщали, что во время ограбления мужчина не только забрал сумку, но и несколько раз ударил ею пенсионера по голове. Преступником оказался безработный из Сухого Лога.

Сообщение об инциденте поступило 14 апреля. После этого полицейские почти сразу поймали грабителя и отправили его под стражу.