В Екатеринбурге осудили мужчину, напавшего на ветерана ради хлеба

Безработного из Сухого Лога (Свердловская область), который украл у ветерана Великой Отечественной войны пакет с печеньем, хлебом и молоком, приговорили к полутора годам колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что нападение свердловчанина на ветерана произошло днем 8 апреля.
Пенсионер, открывая дверь в подъезд, поставил свою сумку на землю. В этот момент злоумышленник побежал сзади, схватил сумку и скрылся. В ней, как выяснили правоохранители, находилось молоко, печенье и хлеб.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщали, что во время ограбления мужчина не только забрал сумку, но и несколько раз ударил ею пенсионера по голове. Преступником оказался безработный из Сухого Лога.
Сообщение об инциденте поступило 14 апреля. После этого полицейские почти сразу поймали грабителя и отправили его под стражу.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Безработного из Сухого Лога (Свердловская область), который украл у ветерана Великой Отечественной войны пакет с печеньем, хлебом и молоком, приговорили к полутора годам колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что нападение свердловчанина на ветерана произошло днем 8 апреля. Пенсионер, открывая дверь в подъезд, поставил свою сумку на землю. В этот момент злоумышленник побежал сзади, схватил сумку и скрылся. В ней, как выяснили правоохранители, находилось молоко, печенье и хлеб. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщали, что во время ограбления мужчина не только забрал сумку, но и несколько раз ударил ею пенсионера по голове. Преступником оказался безработный из Сухого Лога. Сообщение об инциденте поступило 14 апреля. После этого полицейские почти сразу поймали грабителя и отправили его под стражу.