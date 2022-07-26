В челябинском поезде забыли вставную челюсть

27 июля 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Список оставленных в вагонах вещей зависит от сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поезде, следующем по территории Челябинской области, пассажир оставил вставную челюсть. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), эта челюсть попала в список необычных вещей, найденных в вагонах. «Среди самых необычных находок вещей, оставленных пассажирами в вагонах челябинских поездов, вставная челюсть, батон колбасы и мешок с рассадой. Список потерянных вещей зависит от сезона», — рассказала ЮУЖД в своем telegram-канале. В летний период частыми становятся пропажи украшения купальников, надувных кругов, шортов, ластов и сланцев. Однако, по свидетельствам железнодорожников, чаще всего забывают гаджеты и аксессуары к ним, а также документы. В июне благодаря специальному онлайн-сервису челябинским владельцам вернулись 350 вещей. Представители перевозчика напомнили, что в случае потери следует заявить об этом на сайте с описанием оставленного предмета.

В поезде, следующем по территории Челябинской области, пассажир оставил вставную челюсть. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), эта челюсть попала в список необычных вещей, найденных в вагонах. «Среди самых необычных находок вещей, оставленных пассажирами в вагонах челябинских поездов, вставная челюсть, батон колбасы и мешок с рассадой. Список потерянных вещей зависит от сезона», — рассказала ЮУЖД в своем telegram-канале. В летний период частыми становятся пропажи украшения купальников, надувных кругов, шортов, ластов и сланцев. Однако, по свидетельствам железнодорожников, чаще всего забывают гаджеты и аксессуары к ним, а также документы. В июне благодаря специальному онлайн-сервису челябинским владельцам вернулись 350 вещей. Представители перевозчика напомнили, что в случае потери следует заявить об этом на сайте с описанием оставленного предмета.