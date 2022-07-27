27 июля 2022

Минфин: США направят Украине и другим странам 500 млн долларов

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Вашингтон выделил ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины и других стран Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки направят Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) 500 миллионов долларов на оказание поддержки Украине и другим странам, список которых не уточняется. Об этом стало известно из сообщения, распространенного 27 июля американским финансовым ведомством.

«Данные средства будут направлены на поддержку при принятии срочных мер в связи с кризисом, в том числе касающихся потребностей в сфере энергобезопасности, продовольственной безопасности, жизненно важной транспортной и логистической инфраструктуры, а также на прямое финансирование фермеров и экспортеров, на поддержку уязвимых групп населения и внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении Минфина.

Известно, что сумма была выделена из одобренного ранее пакета помощи Украине. В мае американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Американский журналист Такер Карлсон призвал проверить счета Зеленского, прежде чем оказывать Киеву дорогостоящую военную помощь.

Решение о проведении спецоперации президент РФ Владимир Путин озвучил 24 февраля. По его словам, главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Соединенные Штаты Америки направят Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) 500 миллионов долларов на оказание поддержки Украине и другим странам, список которых не уточняется. Об этом стало известно из сообщения, распространенного 27 июля американским финансовым ведомством. «Данные средства будут направлены на поддержку при принятии срочных мер в связи с кризисом, в том числе касающихся потребностей в сфере энергобезопасности, продовольственной безопасности, жизненно важной транспортной и логистической инфраструктуры, а также на прямое финансирование фермеров и экспортеров, на поддержку уязвимых групп населения и внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении Минфина. Известно, что сумма была выделена из одобренного ранее пакета помощи Украине. В мае американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Американский журналист Такер Карлсон призвал проверить счета Зеленского, прежде чем оказывать Киеву дорогостоящую военную помощь. Решение о проведении спецоперации президент РФ Владимир Путин озвучил 24 февраля. По его словам, главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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