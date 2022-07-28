Кадыров: солдаты РФ идут в кабинеты руководства Киева

28 июля 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров пообещал Киеву, что тот ответит за свои преступления Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти должны знать, что скоро в их двери постучат воины РФ. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов», — пишет он. Он уверяет, что последствия преступных деятельности настигнут киевский режим. Ранее глава Чечни назвал США «матерью агрессии и международного терроризма». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.

Киевские власти должны знать, что скоро в их двери постучат воины РФ. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов», — пишет он. Он уверяет, что последствия преступных деятельности настигнут киевский режим. Ранее глава Чечни назвал США «матерью агрессии и международного терроризма». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.