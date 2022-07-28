Кадыров: солдаты РФ идут в кабинеты руководства Киева

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров пообещал Киеву, что тот ответит за свои преступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти должны знать, что скоро в их двери постучат воины РФ. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов», — пишет он. Он уверяет, что последствия преступных деятельности настигнут киевский режим. Ранее глава Чечни назвал США «матерью агрессии и международного терроризма».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.

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Киевские власти должны знать, что скоро в их двери постучат воины РФ. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов», — пишет он. Он уверяет, что последствия преступных деятельности настигнут киевский режим. Ранее глава Чечни назвал США «матерью агрессии и международного терроризма». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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