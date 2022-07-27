Кадыров назвал США «матерью агрессии и международного терроризма»

28 июля 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Глава Чечни: США являются не просто страной-агрессором или страной-террористом, а «матерью» этих понятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Соединенные Штаты Америки — это «мать агрессии и международного терроризма». Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. «В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус „страны-агрессора“. На Америку вякнуть боятся, как никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы. Ведь Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной. […] США — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — написал Кадыров в telegram-канале. В своем посте он привел несколько аргументов в пользу своих слов. По его словам, в мире около 200 или больше биолабораторий, управляемых Вашингтоном. Кроме того, под их контролем находится 750 военных баз в 80 странах мира. Также эта страна единственная в мире использовала ядерное оружие в войне, «причем не против боевых подразделений врага, а против его мирного населения для „психологического эффекта“». Кадыров отдельно отметил, что в США иноагентами являются около 1700 СМИ, тогда как в России в 10 раз меньше. Ранее КНДР обвинила Америку в «биологическом терроризме» на Украине. В публикации отмечалось, что именно США постепенно приводит человечество к гибели.

Соединенные Штаты Америки — это «мать агрессии и международного терроризма». Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. «В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус „страны-агрессора“. На Америку вякнуть боятся, как никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы. Ведь Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной. […] США — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — написал Кадыров в telegram-канале. В своем посте он привел несколько аргументов в пользу своих слов. По его словам, в мире около 200 или больше биолабораторий, управляемых Вашингтоном. Кроме того, под их контролем находится 750 военных баз в 80 странах мира. Также эта страна единственная в мире использовала ядерное оружие в войне, «причем не против боевых подразделений врага, а против его мирного населения для „психологического эффекта“». Кадыров отдельно отметил, что в США иноагентами являются около 1700 СМИ, тогда как в России в 10 раз меньше. Ранее КНДР обвинила Америку в «биологическом терроризме» на Украине. В публикации отмечалось, что именно США постепенно приводит человечество к гибели.