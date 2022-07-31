Кличко стал почетным гражданином Варшавы

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Евромайдан. Киев, кличко виталий, яценюк арсений
Виталий Кличко теперь почетный гражданин Варшавы Фото:

Мэр Киева Виталий Кличко получил статус почетного гражданина Варшавы. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Искренне благодарю власти и жителей Варшавы за звание почетного гражданина польской столицы. Города, с которыми Киев объединяет многолетняя дружба и сотрудничество», — написал Кличко.

Брат политика Владимир получил тот же статус заочно. «Мэр Варшавы Рафал Тшасковский подчеркнул, что Польша и дальше будет помогать Украине. И обе страны останутся свободными и независимыми государствами», — заключил Кличко.

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Мэр Киева Виталий Кличко получил статус почетного гражданина Варшавы. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Искренне благодарю власти и жителей Варшавы за звание почетного гражданина польской столицы. Города, с которыми Киев объединяет многолетняя дружба и сотрудничество», — написал Кличко. Брат политика Владимир получил тот же статус заочно. «Мэр Варшавы Рафал Тшасковский подчеркнул, что Польша и дальше будет помогать Украине. И обе страны останутся свободными и независимыми государствами», — заключил Кличко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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