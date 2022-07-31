Из мэрии Челябинска уволился высокопоставленный чиновник

01 августа 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Новым начальником управления градостроительных разрешений стал Александр Перемыкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из мэрии Челябинска уволился начальник управления градостроительных разрешений Алексей Кутепов. На его место назначен Александр Перемыкин. Новые кадровые перестановки 1 августа озвучила глава города Наталя Котова в ходе аппаратного совещания. «Начальник управления градостроительных разрешений Алексей Кутепов уволен по соглашению сторон. На эту должность с сегодняшнего дня назначен Александр Перемыкин», — заявила Котова. Кутепов был назначен начальником управления градостроительных разрешений в феврале 2020 года. До того он работал заместителем начальника правового управления администрации Челябинска. Котова пожелала Перемыкину успехов на новом месте работы и отметила, что Александр Дмитриевич окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел трудовой путь от рядового инженерно-технического работника, до начальника строительного управления.

Из мэрии Челябинска уволился начальник управления градостроительных разрешений Алексей Кутепов. На его место назначен Александр Перемыкин. Новые кадровые перестановки 1 августа озвучила глава города Наталя Котова в ходе аппаратного совещания. «Начальник управления градостроительных разрешений Алексей Кутепов уволен по соглашению сторон. На эту должность с сегодняшнего дня назначен Александр Перемыкин», — заявила Котова. Кутепов был назначен начальником управления градостроительных разрешений в феврале 2020 года. До того он работал заместителем начальника правового управления администрации Челябинска. Котова пожелала Перемыкину успехов на новом месте работы и отметила, что Александр Дмитриевич окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел трудовой путь от рядового инженерно-технического работника, до начальника строительного управления.