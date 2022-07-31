31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Из мэрии Челябинска уволился высокопоставленный чиновник

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города. Челябинск, администрация челябинска, мэрия челябинска
Новым начальником управления градостроительных разрешений стал Александр Перемыкин Фото:

Из мэрии Челябинска уволился начальник управления градостроительных разрешений Алексей Кутепов. На его место назначен Александр Перемыкин. Новые кадровые перестановки 1 августа озвучила глава города Наталя Котова в ходе аппаратного совещания.

«Начальник управления градостроительных разрешений Алексей Кутепов уволен по соглашению сторон. На эту должность с сегодняшнего дня назначен Александр Перемыкин», — заявила Котова.

Кутепов был назначен начальником управления градостроительных разрешений в феврале 2020 года. До того он работал заместителем начальника правового управления администрации Челябинска.

Котова пожелала Перемыкину успехов на новом месте работы и отметила, что Александр Дмитриевич окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел трудовой путь от рядового инженерно-технического работника, до начальника строительного управления.

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Из мэрии Челябинска уволился начальник управления градостроительных разрешений Алексей Кутепов. На его место назначен Александр Перемыкин. Новые кадровые перестановки 1 августа озвучила глава города Наталя Котова в ходе аппаратного совещания. «Начальник управления градостроительных разрешений Алексей Кутепов уволен по соглашению сторон. На эту должность с сегодняшнего дня назначен Александр Перемыкин», — заявила Котова. Кутепов был назначен начальником управления градостроительных разрешений в феврале 2020 года. До того он работал заместителем начальника правового управления администрации Челябинска. Котова пожелала Перемыкину успехов на новом месте работы и отметила, что Александр Дмитриевич окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел трудовой путь от рядового инженерно-технического работника, до начальника строительного управления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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