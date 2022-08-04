Китайцы высмеяли Зеленского за желание встретиться с главой КНР

04 августа 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Китайцы резко ответили президенту Украины Зеленскому после его заявления о Си Цзиньпине Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Читатели South China Morning Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который ранее выразил желание переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином об украинском конфликте и уговорить его сменить отношение к России. Свои комментарии они оставили под статьей об украинском лидере 4 августа. «Он марионетка американского правительства. Хочет втянуть нас в свое болото, чтобы задеть нашего партнера — Россию. Мечтать не вредно», — написал Ching-Chang T. Другой комментатор отметил, что шансы того, что Китай поможет Украине, равен менее 0%. Еще один читатель публикации вопросил: «Зеленский? Ты кто вообще такой, чтобы говорить с Си?» Другой пользователь отметил, что «все это не касается Китая». Ранее стало известно о желании Зеленского встретиться с Си Цзиньпином. Он заявил, что хотел бы переговорить с ним напрямую. Несмотря на то, что лидер Украины запрашивал переговоры с Пекином еще после начала спецоперации, Китай не спешил давать согласие.

Читатели South China Morning Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который ранее выразил желание переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином об украинском конфликте и уговорить его сменить отношение к России. Свои комментарии они оставили под статьей об украинском лидере 4 августа. «Он марионетка американского правительства. Хочет втянуть нас в свое болото, чтобы задеть нашего партнера — Россию. Мечтать не вредно», — написал Ching-Chang T. Другой комментатор отметил, что шансы того, что Китай поможет Украине, равен менее 0%. Еще один читатель публикации вопросил: «Зеленский? Ты кто вообще такой, чтобы говорить с Си?» Другой пользователь отметил, что «все это не касается Китая». Ранее стало известно о желании Зеленского встретиться с Си Цзиньпином. Он заявил, что хотел бы переговорить с ним напрямую. Несмотря на то, что лидер Украины запрашивал переговоры с Пекином еще после начала спецоперации, Китай не спешил давать согласие.