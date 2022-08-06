Глава УМВД Челябинска разберется в инциденте с лже-полицейскими

07 августа 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Врио начальника УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин взял расследование на контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врио начальника УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин взял под личный контроль расследование инцидента с нападением лже-полицейских на жительницу Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области «В отделе полиции Курчатовский обращение потерпевшей зарегистрировано, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего, а также поиск свидетелей. Изучаются записи камер видеонаблюдения. Разбирательство поставлено на контроль руководителя Управления МВД по Челябинску», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе полиции добавили, что указанные в инциденте обстоятельства свидетельствуют о том, что нападение на женщину проводили лже-сотрудники полиции. В ведомстве пояснили, что в соответствии с законами РФ личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. Ранее жительница Челябинска обвинила пятерых мужчин, которые представились полицейскими, в нападении на ее мать. По словам потерпевшей, инцидент произошел возле остановки «Улица Красного Урала» в Челябинске вечером 2 августа. Мужчины избили женщину и применили в ее отношении перцовый баллон, заставляя выложить содержимое сумки.

Врио начальника УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин взял под личный контроль расследование инцидента с нападением лже-полицейских на жительницу Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области «В отделе полиции Курчатовский обращение потерпевшей зарегистрировано, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего, а также поиск свидетелей. Изучаются записи камер видеонаблюдения. Разбирательство поставлено на контроль руководителя Управления МВД по Челябинску», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе полиции добавили, что указанные в инциденте обстоятельства свидетельствуют о том, что нападение на женщину проводили лже-сотрудники полиции. В ведомстве пояснили, что в соответствии с законами РФ личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. Ранее жительница Челябинска обвинила пятерых мужчин, которые представились полицейскими, в нападении на ее мать. По словам потерпевшей, инцидент произошел возле остановки «Улица Красного Урала» в Челябинске вечером 2 августа. Мужчины избили женщину и применили в ее отношении перцовый баллон, заставляя выложить содержимое сумки.