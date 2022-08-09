Чтобы приготовить полноценный обед, понадобится 15 минут Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермяки создали линейку натуральных продуктов быстрого приготовления. Чтобы приготовить, к примеру, полноценный суп — понадобится всего лишь 15 минут. В чем особенность такой еды и чем она отличается от других продуктов быстрого приготовления, URA.RU рассказала управляющая компании «Твоя еда» Наталья Азанова-Сивкова.

«Наш суп — это уже почти готовая еда. Полуфабрикаты высокой степени готовности. Это натуральный сваренный суп, подвергнутый шоковой заморозке. Отличие в том, что мы не добавляем различные консерванты и добавки, которые есть в похожих привычных продуктах в магазинах», — рассказала URA.RU управляющая.

В линейке супов есть борщ, солянка, гороховый суп. С помощью такой же технологии компания готовит вторые блюда: голубцы, блины, сырники, котлеты.

По словам Натальи, такой продукт будет очень удобен занятым людям, у которых не хватает времени на приготовление полноценного обеда. Чтобы доготовить суп, нужно залить набор кипятком и проварить 15 минут. Вторые блюда можно просто разморозить и разогреть или поджарить.

Новые продукты помимо доставки уже продаются в некоторых пермских магазинах. Сейчас компания ведет переговоры с продуктовыми сетями о внедрении своего продукта на прилавки.

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