10 августа 2022

ТАСС: курганские власти приостановили работу над важным проектом

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, зигальга, горы, река юрюзань, национальный парк зигальга, хребет зигальга
Национальный парк объединит несколько территорий Курганской области Фото:

Работа по созданию национального парка в Курганской временно приостановлена. Такое решение приняло правительство региона в связи с необходимостью проработки вопросов по использованию земельных и лесных участков, передают СМИ.

«В связи с необходимостью проработки вопросов и механизмов, связанных с использованием земельных и лесных участков на данный момент создание национального парка временно приостановлено», — написано на сайте ТАСС со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. При этом в сообщении указано, что вопрос реализации проекта остается актуальным.

Согласно проекту, парк будет расположен на территориях Варгашинского, Звериноголовского, Куртамышского и Целинного округов. Территория площадью 60 тысяч гектаров будет охраняться. Здесь должны появиться различные инфраструктурные объекты, туристические тропы, оборудованные места для отдыха и информационные стенды. Мероприятия по охране и восстановлению природных комплексов будут финансироваться из федерального бюджета.

URA.RU писало ранее, что по мнению полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, Кургану повезло, что в нем нет «сумасшедшей точечной застройки». Это помогло сохранить его туристический потенциал.

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Работа по созданию национального парка в Курганской временно приостановлена. Такое решение приняло правительство региона в связи с необходимостью проработки вопросов по использованию земельных и лесных участков, передают СМИ. «В связи с необходимостью проработки вопросов и механизмов, связанных с использованием земельных и лесных участков на данный момент создание национального парка временно приостановлено», — написано на сайте ТАСС со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. При этом в сообщении указано, что вопрос реализации проекта остается актуальным. Согласно проекту, парк будет расположен на территориях Варгашинского, Звериноголовского, Куртамышского и Целинного округов. Территория площадью 60 тысяч гектаров будет охраняться. Здесь должны появиться различные инфраструктурные объекты, туристические тропы, оборудованные места для отдыха и информационные стенды. Мероприятия по охране и восстановлению природных комплексов будут финансироваться из федерального бюджета. URA.RU писало ранее, что по мнению полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, Кургану повезло, что в нем нет «сумасшедшей точечной застройки». Это помогло сохранить его туристический потенциал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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