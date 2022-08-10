ТАСС: курганские власти приостановили работу над важным проектом

Национальный парк объединит несколько территорий Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работа по созданию национального парка в Курганской временно приостановлена. Такое решение приняло правительство региона в связи с необходимостью проработки вопросов по использованию земельных и лесных участков, передают СМИ.

«В связи с необходимостью проработки вопросов и механизмов, связанных с использованием земельных и лесных участков на данный момент создание национального парка временно приостановлено», — написано на сайте ТАСС со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. При этом в сообщении указано, что вопрос реализации проекта остается актуальным.

Согласно проекту, парк будет расположен на территориях Варгашинского, Звериноголовского, Куртамышского и Целинного округов. Территория площадью 60 тысяч гектаров будет охраняться. Здесь должны появиться различные инфраструктурные объекты, туристические тропы, оборудованные места для отдыха и информационные стенды. Мероприятия по охране и восстановлению природных комплексов будут финансироваться из федерального бюджета.

URA.RU писало ранее, что по мнению полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, Кургану повезло, что в нем нет «сумасшедшей точечной застройки». Это помогло сохранить его туристический потенциал.