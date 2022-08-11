Силовик из Магнитогорска пытался выйти на свободу за миллион

12 августа 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Сотрудника полиции задержали оперативники ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) продлил срок заключения под стражей в отношении заместителя начальника полиции УМВД города Мурата Ахметова, задержанного в июне сотрудниками УФСБ по подозрению во взятках. Сам обвиняемый просил изменить меру пресечения на залог в миллион рублей, сообщил источник URA. RU в суде. «Заседание длилось более шести часов, вину Ахметов не признает. Адвокаты обвиняемого просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог в миллион рублей, но суд продлил срок в СИЗО», — рассказал источник. В прокуратуре Ленинского района Магнитогорска URA.RU подтвердили, что 12 августа было рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения обвиняемому в получении взяток мужчине. Прокурором ходатайство поддержано, так как расследование находится в активной стадии, обвиняемый вне изоляции от общества может скрыться от следствия или суда, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать следствию. Мера пресечения продлена на месяц — до 17 сентября 2022 года. Мурат Ахметов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 17 июня. До этого в отношении него проводились оперативно-розыскные мероприятия. Он обвиняется в получении двух взяток на сумму более 700 тысяч рублей за совершение действий по не привлечению местного жителя к уголовной ответственности. Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, от работы Ахметова отстранили, в отношении него проводится служебная проверка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) продлил срок заключения под стражей в отношении заместителя начальника полиции УМВД города Мурата Ахметова, задержанного в июне сотрудниками УФСБ по подозрению во взятках. Сам обвиняемый просил изменить меру пресечения на залог в миллион рублей, сообщил источник URA. RU в суде. «Заседание длилось более шести часов, вину Ахметов не признает. Адвокаты обвиняемого просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог в миллион рублей, но суд продлил срок в СИЗО», — рассказал источник. В прокуратуре Ленинского района Магнитогорска URA.RU подтвердили, что 12 августа было рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения обвиняемому в получении взяток мужчине. Прокурором ходатайство поддержано, так как расследование находится в активной стадии, обвиняемый вне изоляции от общества может скрыться от следствия или суда, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать следствию. Мера пресечения продлена на месяц — до 17 сентября 2022 года. Мурат Ахметов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 17 июня. До этого в отношении него проводились оперативно-розыскные мероприятия. Он обвиняется в получении двух взяток на сумму более 700 тысяч рублей за совершение действий по не привлечению местного жителя к уголовной ответственности. Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, от работы Ахметова отстранили, в отношении него проводится служебная проверка.