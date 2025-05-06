В Челябинске 7 мая изменят маршруты троллейбусов

В центре Челябинска для репетиции парада 7 мая будет перекрыто движение и изменены маршруты общественного транспорта. С 12:00 до 19:00 троллейбусы №10, 16 и 19 изменят свои маршруты.
"Маршруты троллейбусов № 10, 16, 19 изменятся на время проведения генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Завтра с 12:00 до 18:00 в Челябинске будет закрыто движение по проспекту Ленина, а также перекрытие охватит все улицы, прилегающие к площади Революции", — уточнили в telegram-канале "Челябиснкий троллейбус".
Корректировки коснулись следующих маршрутов:
№10: Солнечный берег — Железнодорожный вокзал;
№16: АМЗ — улица Воровского — улица Тимирязева — проспект Ленина — район ЖБИ;
№19: улица Мамина — проспект Ленина — улица Свободы — Железнодорожный вокзал.
В центре Челябинска для репетиции парада будет перекрыто движение 7 мая с 12:00 до 18:00. Автобусы, троллейбусы и трамваи изменят свои маршруты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!