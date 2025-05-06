В Челябинске 7 мая изменят маршруты троллейбусов

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В центре Челябинска пройдет репетиция парада
В центре Челябинска пройдет репетиция парада Фото:
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В центре Челябинска для репетиции парада 7 мая будет перекрыто движение и изменены маршруты общественного транспорта. С 12:00 до 19:00 троллейбусы №10, 16 и 19 изменят свои маршруты.

"Маршруты троллейбусов № 10, 16, 19 изменятся на время проведения генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Завтра с 12:00 до 18:00 в Челябинске будет закрыто движение по проспекту Ленина, а также перекрытие охватит все улицы, прилегающие к площади Революции", — уточнили в telegram-канале "Челябиснкий троллейбус".

Корректировки коснулись следующих маршрутов:

№10: Солнечный берег — Железнодорожный вокзал;

№16: АМЗ — улица Воровского — улица Тимирязева — проспект Ленина — район ЖБИ;

№19: улица Мамина — проспект Ленина — улица Свободы — Железнодорожный вокзал.

В центре Челябинска для репетиции парада будет перекрыто движение 7 мая с 12:00 до 18:00. Автобусы, троллейбусы и трамваи изменят свои маршруты.

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В центре Челябинска для репетиции парада 7 мая будет перекрыто движение и изменены маршруты общественного транспорта. С 12:00 до 19:00 троллейбусы №10, 16 и 19 изменят свои маршруты. "Маршруты троллейбусов № 10, 16, 19 изменятся на время проведения генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Завтра с 12:00 до 18:00 в Челябинске будет закрыто движение по проспекту Ленина, а также перекрытие охватит все улицы, прилегающие к площади Революции", — уточнили в telegram-канале "Челябиснкий троллейбус". Корректировки коснулись следующих маршрутов: №10: Солнечный берег — Железнодорожный вокзал; №16: АМЗ — улица Воровского — улица Тимирязева — проспект Ленина — район ЖБИ; №19: улица Мамина — проспект Ленина — улица Свободы — Железнодорожный вокзал. В центре Челябинска для репетиции парада будет перекрыто движение 7 мая с 12:00 до 18:00. Автобусы, троллейбусы и трамваи изменят свои маршруты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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