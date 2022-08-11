Курганцы не могли разъехаться на ремонтируемой трассе. По словам одного из водителей, зеленый свет для встречного движения загорелся раньше времени, из-за этого два потока встали друг напротив друга на одной полосе. Об этом сообщает Елена Камшилова.
«Я ехала в Митино, а там ремонт дороги и светофор. Расстояние хоть и небольшое, но пока я проезжала ремонтируемый участок, сигнал светофора успел смениться, в схему работы светофора каким-то образом вмешался погрузчик. В итоге навстречу мне двинулся поток на свой зеленый, а я успела проехать только 2/3 участка. За мной были еще 3-4 машины», — пишет Камшилова в группе «Дорога в будущее — 45» в соцсети «ВКонтакте».
По словам женщины, работники убеждали ее объехать поток машин по обочине, но она посчитала такое движение опасным. «Почему из-за ошибок подрядчика, не обеспечившего регулирование движения, я должна рисковать собой? В итоге рабочие разбирали ограждение, чтобы пустить встречный поток по другой полосе», — отмечает Камшилова.
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХКО в комментариях группы ответил, что передал данный вопрос профильному специалисту. В департаменте пообещали ответить в течение четырех рабочих дней. Оперативно уточнить расположение ремонтируемого участка и определить подрядчика URA.RU не удалось.
Ранее URA.RU писало, что водители автобусов отказались ездить в деревню Галишово из-за плохого состояния дороги. По данным источника, близкого к региональным властям, данную дорогу планируют сделать до декабря этого года.
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Курганцы не могли разъехаться на ремонтируемой трассе. По словам одного из водителей, зеленый свет для встречного движения загорелся раньше времени, из-за этого два потока встали друг напротив друга на одной полосе. Об этом сообщает Елена Камшилова. «Я ехала в Митино, а там ремонт дороги и светофор. Расстояние хоть и небольшое, но пока я проезжала ремонтируемый участок, сигнал светофора успел смениться, в схему работы светофора каким-то образом вмешался погрузчик. В итоге навстречу мне двинулся поток на свой зеленый, а я успела проехать только 2/3 участка. За мной были еще 3-4 машины», — пишет Камшилова в группе «Дорога в будущее — 45» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, работники убеждали ее объехать поток машин по обочине, но она посчитала такое движение опасным. «Почему из-за ошибок подрядчика, не обеспечившего регулирование движения, я должна рисковать собой? В итоге рабочие разбирали ограждение, чтобы пустить встречный поток по другой полосе», — отмечает Камшилова. Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХКО в комментариях группы ответил, что передал данный вопрос профильному специалисту. В департаменте пообещали ответить в течение четырех рабочих дней. Оперативно уточнить расположение ремонтируемого участка и определить подрядчика URA.RU не удалось. Ранее URA.RU писало, что водители автобусов отказались ездить в деревню Галишово из-за плохого состояния дороги. По данным источника, близкого к региональным властям, данную дорогу планируют сделать до декабря этого года.