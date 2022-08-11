На ремонтируемой трассе курганцы не могли разъехаться на встречке. Видео

12 августа 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Два потока машин под Курганом встали друг напротив друга на встречке, пытаясь разъехаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы не могли разъехаться на ремонтируемой трассе. По словам одного из водителей, зеленый свет для встречного движения загорелся раньше времени, из-за этого два потока встали друг напротив друга на одной полосе. Об этом сообщает Елена Камшилова. «Я ехала в Митино, а там ремонт дороги и светофор. Расстояние хоть и небольшое, но пока я проезжала ремонтируемый участок, сигнал светофора успел смениться, в схему работы светофора каким-то образом вмешался погрузчик. В итоге навстречу мне двинулся поток на свой зеленый, а я успела проехать только 2/3 участка. За мной были еще 3-4 машины», — пишет Камшилова в группе «Дорога в будущее — 45» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, работники убеждали ее объехать поток машин по обочине, но она посчитала такое движение опасным. «Почему из-за ошибок подрядчика, не обеспечившего регулирование движения, я должна рисковать собой? В итоге рабочие разбирали ограждение, чтобы пустить встречный поток по другой полосе», — отмечает Камшилова. Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХКО в комментариях группы ответил, что передал данный вопрос профильному специалисту. В департаменте пообещали ответить в течение четырех рабочих дней. Оперативно уточнить расположение ремонтируемого участка и определить подрядчика URA.RU не удалось. Ранее URA.RU писало, что водители автобусов отказались ездить в деревню Галишово из-за плохого состояния дороги. По данным источника, близкого к региональным властям, данную дорогу планируют сделать до декабря этого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы не могли разъехаться на ремонтируемой трассе. По словам одного из водителей, зеленый свет для встречного движения загорелся раньше времени, из-за этого два потока встали друг напротив друга на одной полосе. Об этом сообщает Елена Камшилова. «Я ехала в Митино, а там ремонт дороги и светофор. Расстояние хоть и небольшое, но пока я проезжала ремонтируемый участок, сигнал светофора успел смениться, в схему работы светофора каким-то образом вмешался погрузчик. В итоге навстречу мне двинулся поток на свой зеленый, а я успела проехать только 2/3 участка. За мной были еще 3-4 машины», — пишет Камшилова в группе «Дорога в будущее — 45» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, работники убеждали ее объехать поток машин по обочине, но она посчитала такое движение опасным. «Почему из-за ошибок подрядчика, не обеспечившего регулирование движения, я должна рисковать собой? В итоге рабочие разбирали ограждение, чтобы пустить встречный поток по другой полосе», — отмечает Камшилова. Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХКО в комментариях группы ответил, что передал данный вопрос профильному специалисту. В департаменте пообещали ответить в течение четырех рабочих дней. Оперативно уточнить расположение ремонтируемого участка и определить подрядчика URA.RU не удалось. Ранее URA.RU писало, что водители автобусов отказались ездить в деревню Галишово из-за плохого состояния дороги. По данным источника, близкого к региональным властям, данную дорогу планируют сделать до декабря этого года.