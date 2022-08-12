12 августа 2022

Трое екатеринбуржцев разгромили подъезд в Академическом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная в Преображенском парке в микрорайоне Академический. Екатеринбург, академический район, недвижимость, жилой комплекс, новостройки, преображенский парк
Екатеринбуржцы разбили стеклянную дверь подъезда в одном из домов Академического района Фото:

Трое жителей екатеринбургского района Академический разгромили подъезд дома. Мужчины разбили входную стеклянную дверь и зашли внутрь с сигаретой. Соответствующую информацию корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Они пытались открыть дверь без ключа от домофона, не получилось. Тогда просто взяли и выбили стекло, чтобы спокойно зайти внутрь», — рассказал один из жителей дома. Также на присланных читателем кадрах видно, что один мужчина зашел в подъезд с сигаретой и пытался засунуть голову в автомат для воды.

По словам жителей дома на улице Академика Сахарова, 95, за последние два месяца в подъезде трижды разбивали стеклянные двери. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Академический» и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин выбил стекла и разрезал баннеры продуктового магазина. Также агентство рассказывало, что неизвестные разбили стекла витрин и ограбили киоск с шаурмой в Екатеринбурге.

Фото:
Фото:

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Трое жителей екатеринбургского района Академический разгромили подъезд дома. Мужчины разбили входную стеклянную дверь и зашли внутрь с сигаретой. Соответствующую информацию корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Они пытались открыть дверь без ключа от домофона, не получилось. Тогда просто взяли и выбили стекло, чтобы спокойно зайти внутрь», — рассказал один из жителей дома. Также на присланных читателем кадрах видно, что один мужчина зашел в подъезд с сигаретой и пытался засунуть голову в автомат для воды. По словам жителей дома на улице Академика Сахарова, 95, за последние два месяца в подъезде трижды разбивали стеклянные двери. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Академический» и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин выбил стекла и разрезал баннеры продуктового магазина. Также агентство рассказывало, что неизвестные разбили стекла витрин и ограбили киоск с шаурмой в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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