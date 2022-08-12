Трое жителей екатеринбургского района Академический разгромили подъезд дома. Мужчины разбили входную стеклянную дверь и зашли внутрь с сигаретой. Соответствующую информацию корреспонденту URA.RU рассказал читатель.
«Они пытались открыть дверь без ключа от домофона, не получилось. Тогда просто взяли и выбили стекло, чтобы спокойно зайти внутрь», — рассказал один из жителей дома. Также на присланных читателем кадрах видно, что один мужчина зашел в подъезд с сигаретой и пытался засунуть голову в автомат для воды.
По словам жителей дома на улице Академика Сахарова, 95, за последние два месяца в подъезде трижды разбивали стеклянные двери. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Академический» и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин выбил стекла и разрезал баннеры продуктового магазина. Также агентство рассказывало, что неизвестные разбили стекла витрин и ограбили киоск с шаурмой в Екатеринбурге.
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
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Трое жителей екатеринбургского района Академический разгромили подъезд дома. Мужчины разбили входную стеклянную дверь и зашли внутрь с сигаретой. Соответствующую информацию корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Они пытались открыть дверь без ключа от домофона, не получилось. Тогда просто взяли и выбили стекло, чтобы спокойно зайти внутрь», — рассказал один из жителей дома. Также на присланных читателем кадрах видно, что один мужчина зашел в подъезд с сигаретой и пытался засунуть голову в автомат для воды. По словам жителей дома на улице Академика Сахарова, 95, за последние два месяца в подъезде трижды разбивали стеклянные двери. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Академический» и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин выбил стекла и разрезал баннеры продуктового магазина. Также агентство рассказывало, что неизвестные разбили стекла витрин и ограбили киоск с шаурмой в Екатеринбурге.