Трое екатеринбуржцев разгромили подъезд в Академическом. Фото, видео

13 августа 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы разбили стеклянную дверь подъезда в одном из домов Академического района Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Трое жителей екатеринбургского района Академический разгромили подъезд дома. Мужчины разбили входную стеклянную дверь и зашли внутрь с сигаретой. Соответствующую информацию корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Они пытались открыть дверь без ключа от домофона, не получилось. Тогда просто взяли и выбили стекло, чтобы спокойно зайти внутрь», — рассказал один из жителей дома. Также на присланных читателем кадрах видно, что один мужчина зашел в подъезд с сигаретой и пытался засунуть голову в автомат для воды. По словам жителей дома на улице Академика Сахарова, 95, за последние два месяца в подъезде трижды разбивали стеклянные двери. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Академический» и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин выбил стекла и разрезал баннеры продуктового магазина. Также агентство рассказывало, что неизвестные разбили стекла витрин и ограбили киоск с шаурмой в Екатеринбурге. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

Трое жителей екатеринбургского района Академический разгромили подъезд дома. Мужчины разбили входную стеклянную дверь и зашли внутрь с сигаретой. Соответствующую информацию корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Они пытались открыть дверь без ключа от домофона, не получилось. Тогда просто взяли и выбили стекло, чтобы спокойно зайти внутрь», — рассказал один из жителей дома. Также на присланных читателем кадрах видно, что один мужчина зашел в подъезд с сигаретой и пытался засунуть голову в автомат для воды. По словам жителей дома на улице Академика Сахарова, 95, за последние два месяца в подъезде трижды разбивали стеклянные двери. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Академический» и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин выбил стекла и разрезал баннеры продуктового магазина. Также агентство рассказывало, что неизвестные разбили стекла витрин и ограбили киоск с шаурмой в Екатеринбурге.