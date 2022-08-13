AFP: Макрон дал согласие на вступление в НАТО двух новых стран

14 августа 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Фото: соцсеть Эмманюэля Макрона новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Французский лидер Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швециив в НАТО, суверенный выбор этих стран позволит укрепить их безопасность. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse, ссылаясь на Елисейский дворец. «Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров», — пишет Agence France-Presse, ссылаясь на заявление пресс-службы администрации президента Франции. Ранее президент США Джо Байден подписал протоколы, необходимые для вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом он сообщил во время выступления в Госдепартаменте. Вместе с тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства. Ранее Финляндия и Швеция вступили в Североатлантический альянс. Турция изначально выступала против такого расширения альянса, обвиняя Финляндию и Швецию в поддержке террористов, однако по итогам саммита НАТО в Мадриде Турция все-таки поддержала заявки этих стран. При этом еще в июле страны пообещали, что будут сотрудничать с Турцией по вопросам борьбы с терроризмом.

Французский лидер Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швециив в НАТО, суверенный выбор этих стран позволит укрепить их безопасность. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse, ссылаясь на Елисейский дворец. «Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров», — пишет Agence France-Presse, ссылаясь на заявление пресс-службы администрации президента Франции. Ранее президент США Джо Байден подписал протоколы, необходимые для вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом он сообщил во время выступления в Госдепартаменте. Вместе с тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства. Ранее Финляндия и Швеция вступили в Североатлантический альянс. Турция изначально выступала против такого расширения альянса, обвиняя Финляндию и Швецию в поддержке террористов, однако по итогам саммита НАТО в Мадриде Турция все-таки поддержала заявки этих стран. При этом еще в июле страны пообещали, что будут сотрудничать с Турцией по вопросам борьбы с терроризмом.