Россиян предупредили о штрафе за хранение велосипеда в подъезде

15 августа 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

За хранение велосипеда в подъезде грозит штраф до 50 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU За хранение велосипеда в подъезде грозит штраф до 50 тысяч рублей, тот, кто заметит такое нарушение, может обратиться в соответствующие органы надзора. Об этом предупредила исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. «Нельзя хранить в подъезде крупногабаритные вещи: велосипеды, коробки или бытовую технику, если они закрывают проходы и размещаются на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы или кровлю», — рассказала Грешнова РИА «Недвижимость». По ее словам, если велосипед в подъезде размещается с нарушением противопожарных норм, то для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Однако, если мешавший эвакуации велосипед стал причиной пожара или из-за него пострадали люди, то штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей, рассказала юрист. Она отметила, что любой, кто заметит нарушения, может обратиться в органы пожарного надзора. Ранее юрист предупредил о возможном долге после погашения кредита. По словам Короленко, в первую очередь причиной может быть — несвоевременное обновление данных бюро кредитных историй, так как сведения о погашении кредита банк передает туда в течение пяти рабочих дней.

За хранение велосипеда в подъезде грозит штраф до 50 тысяч рублей, тот, кто заметит такое нарушение, может обратиться в соответствующие органы надзора. Об этом предупредила исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. «Нельзя хранить в подъезде крупногабаритные вещи: велосипеды, коробки или бытовую технику, если они закрывают проходы и размещаются на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы или кровлю», — рассказала Грешнова РИА «Недвижимость». По ее словам, если велосипед в подъезде размещается с нарушением противопожарных норм, то для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Однако, если мешавший эвакуации велосипед стал причиной пожара или из-за него пострадали люди, то штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей, рассказала юрист. Она отметила, что любой, кто заметит нарушения, может обратиться в органы пожарного надзора. Ранее юрист предупредил о возможном долге после погашения кредита. По словам Короленко, в первую очередь причиной может быть — несвоевременное обновление данных бюро кредитных историй, так как сведения о погашении кредита банк передает туда в течение пяти рабочих дней.