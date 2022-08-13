Россиян предупредили о возможном долге после погашения кредита

14 августа 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

В процессе погашения кредита необходимо периодически следить за остатком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Периодически происходит так, что человек выплатил кредит полностью, а банк утверждает, что имеется задолженность, такая ситуация может сложиться в нескольких случаях. Например, из-за несвоевременного обновления сведений. Об этом сообщил коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко. По словам Короленко, в первую очередь причиной может быть — несвоевременное обновление данных бюро кредитных историй, так как сведения о погашении кредита банк передает туда в течение пяти рабочих дней. Однако в некоторых случаях, сроки могут затянуться, рассказал агентству «Прайм» Дмитрий Короленко. В другом случае, вы погасили кредит досрочно, но не сообщили об этом в кредитную организацию. При таких обстоятельствах, деньги будут копиться на счете, откуда ежемесячно начнет списываться сумма по кредиту. Третий вариант — долг погашен не полностью. Случается, что человек не сверил платежи и положил на счет недостаточное количество денег. Тогда платеж не проходит, а на долг начисляют пени. По словам специалиста, чтобы избежать таких последствий, необходимо в процессе погашения кредитного обязательства периодически проверять выписки из банка, а после окончательной выплаты запросить справку об отсутствии задолженности, рекомендует Короленко. Ранее юрист предупредил о резком росте долгов у россиян после вступления с 1 февраля 2022 года в силу закона, который защищает минимальный доход должников от взыскания. Он заявлял, что количество кредитных историй в стране увеличится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Периодически происходит так, что человек выплатил кредит полностью, а банк утверждает, что имеется задолженность, такая ситуация может сложиться в нескольких случаях. Например, из-за несвоевременного обновления сведений. Об этом сообщил коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко. По словам Короленко, в первую очередь причиной может быть — несвоевременное обновление данных бюро кредитных историй, так как сведения о погашении кредита банк передает туда в течение пяти рабочих дней. Однако в некоторых случаях, сроки могут затянуться, рассказал агентству «Прайм» Дмитрий Короленко. В другом случае, вы погасили кредит досрочно, но не сообщили об этом в кредитную организацию. При таких обстоятельствах, деньги будут копиться на счете, откуда ежемесячно начнет списываться сумма по кредиту. Третий вариант — долг погашен не полностью. Случается, что человек не сверил платежи и положил на счет недостаточное количество денег. Тогда платеж не проходит, а на долг начисляют пени. По словам специалиста, чтобы избежать таких последствий, необходимо в процессе погашения кредитного обязательства периодически проверять выписки из банка, а после окончательной выплаты запросить справку об отсутствии задолженности, рекомендует Короленко. Ранее юрист предупредил о резком росте долгов у россиян после вступления с 1 февраля 2022 года в силу закона, который защищает минимальный доход должников от взыскания. Он заявлял, что количество кредитных историй в стране увеличится.