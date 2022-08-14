На курганской границе не пустили десятки тонн арбузов

22 тонны арбузов запретили ввозить из-за соломенной подстилки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области на российско—казахстанском участке границы запретили ввоз 22 тонн арбузов из Кыргыстана из-за соломенной подстилки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В автомобильном пункте пропуска Петухово (Курганская область) 12 августа при осуществлении документарного контроля выявлено нарушение при вывозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска. Машина с 22 тоннами арбузов следовала из Лейлекского района Республики Кыргызстан в город Красноярск. Управлением выдано предписание о запрете ввоза данной продукции. Машина под контролем специалистов управления возвращена на сопредельную территорию», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Россельхознадзора, перевозчик предоставил фитосанитарный сертификат (ФСС) на арбузы, но для подстилки в кузове (солома) сертификата у водителя не было. Солома также является подкарантинным объектом и требует документов при перемещении. В отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе задержали более 540 тонн продуктов Казахстана, Армении, Китая и Азербайджана. Как выяснили специалисты, яблоки, персики, абрикосы и нектарины, а также томаты были заражены, что позже подтвердила экспертиза.