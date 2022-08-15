Тюменцы недовольны общественным транспортом

Некоторые жители региона назвали состояние общественного транспорта ужасным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Не все жители Тюменской области довольны состоянием общественного транспорта в регионе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Дром». Некоторые тюменцы назвали состояние пассажирского автопарка ужасным.

«Каждый десятый тюменец недоволен состоянием общественного транспорта. Ужасным автопарк своего региона назвали 4%, еще 5% — плохим. При этом 19% опрошенных ставят оценку «удовлетворительно», — передает пресс-служба.

Не все респонденты высказались негативно о состоянии общественного транспорта в области. 43 процента опрошенных тюменцев считают его состояние хорошим, а 29 процентов подчеркнули, что пассажирский автопарк в отличном состоянии.

По данным всех регионов России, 18 процентов опрошенных считают состояние регионального общественного транспорта ужасным, а 24 процента называет его плохим. Оценку «удовлетворительно» пассажирскому автопарку поставили 33 процента респондентов. Положительно высказались 25 процентов опрошенных россиян.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы массово скупают автомобили в кредит. Президент России Владимир Путин призвал снизить цены на легковые авто.