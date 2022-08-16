«Коммерсант»: военные сообщают об атаке БПЛА по аэродрому в Крыму

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
Военные и силовики считают, что к атаке на авиабазу может быть причастен беспилотник Фото:

Российские военные проверяют версию об атаке малого беспилотника на военную авиабазу в поселке Гвардейское Симферопольского района. По словам местных жителей, над базой стоят клубы черного дыма.

«По информации источника, военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию», — пишет «Коммерсант».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в селе Майском Джанкойского района Крыма сдетонировали боеприпасы. Позже в военном ведомстве назвали произошедшее диверсией.

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Российские военные проверяют версию об атаке малого беспилотника на военную авиабазу в поселке Гвардейское Симферопольского района. По словам местных жителей, над базой стоят клубы черного дыма. «По информации источника, военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию», — пишет «Коммерсант». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в селе Майском Джанкойского района Крыма сдетонировали боеприпасы. Позже в военном ведомстве назвали произошедшее диверсией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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