«Коммерсант»: военные сообщают об атаке БПЛА по аэродрому в Крыму

Военные и силовики считают, что к атаке на авиабазу может быть причастен беспилотник
Российские военные проверяют версию об атаке малого беспилотника на военную авиабазу в поселке Гвардейское Симферопольского района. По словам местных жителей, над базой стоят клубы черного дыма.
«По информации источника, военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию», — пишет «
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в селе Майском Джанкойского района Крыма сдетонировали боеприпасы. Позже в военном ведомстве назвали произошедшее диверсией.
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