17 августа 2022

Доходы челябинского олигарха снизились

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония ввода в эксплуатацию доменной печи №4 и конвертера №1 ЧМК с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Челябинск, мечел, зюзин игорь
«Мечел» Игоря Зюзина отчитался по операционным результатам работы Фото:

Компания Игоря Зюзина «Мечел» из Челябинска по итогам первого полугодия показала падение по нескольким показателям. Как следует от отчетности компании, сократились продажи угля, антрацита, кокса и гладких валок, упало производство тепла и электроэнергии.

«26-процентное снижение выработки электроэнергии в первом полугодии 2022 года произошло из-за плановых ремонтов и технического обслуживания теплогенераторов и генераторов электроэнергии компании. Продажи кокса на внутреннем рынке снизились из-за падения спроса со стороны российских производителей стали, как и экспорт, поскольку продажи в западные страны были ограничены», — говорится в сообщении генерального директора ПАО «Мечел» Олега Коржова.

В отчетности представлены данные по производству и продажам. Реализация концентрата коксующегося угля сократилась на 12%, антрацитов — на 4%. При этом кокса продали меньше на 16%, а гладких валок — на 10%. Рост в первом полугодии 2022 года при сравнении с показателями годовой давности показали железорудный концентрат, поковки, штамповки и ряд других товарных групп.

Накануне, 17 августа, «Мечел» заявил, что не станет раскрывать свои финансовые результаты. На это отреагировал фондовый рынок. В моменте курс его акций на Московской бирже упал на 6,5%.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Компания Игоря Зюзина «Мечел» из Челябинска по итогам первого полугодия показала падение по нескольким показателям. Как следует от отчетности компании, сократились продажи угля, антрацита, кокса и гладких валок, упало производство тепла и электроэнергии. «26-процентное снижение выработки электроэнергии в первом полугодии 2022 года произошло из-за плановых ремонтов и технического обслуживания теплогенераторов и генераторов электроэнергии компании. Продажи кокса на внутреннем рынке снизились из-за падения спроса со стороны российских производителей стали, как и экспорт, поскольку продажи в западные страны были ограничены», — говорится в сообщении генерального директора ПАО «Мечел» Олега Коржова. В отчетности представлены данные по производству и продажам. Реализация концентрата коксующегося угля сократилась на 12%, антрацитов — на 4%. При этом кокса продали меньше на 16%, а гладких валок — на 10%. Рост в первом полугодии 2022 года при сравнении с показателями годовой давности показали железорудный концентрат, поковки, штамповки и ряд других товарных групп. Накануне, 17 августа, «Мечел» заявил, что не станет раскрывать свои финансовые результаты. На это отреагировал фондовый рынок. В моменте курс его акций на Московской бирже упал на 6,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...