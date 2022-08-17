Доходы челябинского олигарха снизились

«Мечел» Игоря Зюзина отчитался по операционным результатам работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания Игоря Зюзина «Мечел» из Челябинска по итогам первого полугодия показала падение по нескольким показателям. Как следует от отчетности компании, сократились продажи угля, антрацита, кокса и гладких валок, упало производство тепла и электроэнергии.

«26-процентное снижение выработки электроэнергии в первом полугодии 2022 года произошло из-за плановых ремонтов и технического обслуживания теплогенераторов и генераторов электроэнергии компании. Продажи кокса на внутреннем рынке снизились из-за падения спроса со стороны российских производителей стали, как и экспорт, поскольку продажи в западные страны были ограничены», — говорится в сообщении генерального директора ПАО «Мечел» Олега Коржова.

В отчетности представлены данные по производству и продажам. Реализация концентрата коксующегося угля сократилась на 12%, антрацитов — на 4%. При этом кокса продали меньше на 16%, а гладких валок — на 10%. Рост в первом полугодии 2022 года при сравнении с показателями годовой давности показали железорудный концентрат, поковки, штамповки и ряд других товарных групп.

Накануне, 17 августа, «Мечел» заявил, что не станет раскрывать свои финансовые результаты. На это отреагировал фондовый рынок. В моменте курс его акций на Московской бирже упал на 6,5%.