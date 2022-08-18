Курганский замгубернатора не переедет на бывшую базу силовиков

Курганский чиновник не будет менять место жительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники правительства Курганской области не будут жить в здании бывшего реабилитационного центра УМВД рядом с базой отдыха «Болдинцево». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики региона в ответ на редакционный запрос. Ранее источники URA.RU сообщали, что туда может переехать один из заместителей губернатора.

«Здание не будет использоваться как ведомственное жилье. В настоящее время капитальный или текущий ремонт здания бывшего реабилитационного центра УМВД не осуществляется. Выделять деньги на эти цели не планируется», — говорится в ответе правительства. Указано, что здание передано в управление правительственной структуры. Его будут использовать для обеспечения уставной деятельности.

Ранее URA.RU сообщало, что один из заместителей губернатора Курганской области может переехать в бывший реабилитационный центр УМВД, который расположен рядом с резиденцией главы региона на базе «Болдинцево». Тогда инсайдеры агентства говорили, что там идет ремонт и благоустройство территории. В данный момент чиновник проживает в Кургане, в жилье, которое принадлежит правительству