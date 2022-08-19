19 августа 2022

В Екатеринбурге продавщицы «Пятерочки» напали на покупателя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Юго-западный район. Екатеринбург, пятерочка
Женщины попытались задержать мужчину Фото:

Сотрудницы магазина «Пятерочка» на улице Водной, 13/1 в Екатеринбурге задержали покупателя. Видео, как несколько женщин затаскивают мужчину в магазин, появилось в соцсетях.

«Я ничего не делал! Очки отдайте», — кричит мужчина на видео, опубликованном в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Одна из продавщиц отвечает ему: «Да конечно, ничего ты не делал! Мы сейчас полицию вызовем и все». Женщины начинают тянуть мужчину обратно в магазин, толкают его и стягивают кофту. В это время еще один сотрудник «Пятерочки» — мужчина — стоит и курит, смотря на происходящее.

URA.RU отправило запрос в УМВД по Екатеринбургу. В полиции рассказали, что по факту инцидента обращений не было.

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Сотрудницы магазина «Пятерочка» на улице Водной, 13/1 в Екатеринбурге задержали покупателя. Видео, как несколько женщин затаскивают мужчину в магазин, появилось в соцсетях. «Я ничего не делал! Очки отдайте», — кричит мужчина на видео, опубликованном в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Одна из продавщиц отвечает ему: «Да конечно, ничего ты не делал! Мы сейчас полицию вызовем и все». Женщины начинают тянуть мужчину обратно в магазин, толкают его и стягивают кофту. В это время еще один сотрудник «Пятерочки» — мужчина — стоит и курит, смотря на происходящее. URA.RU отправило запрос в УМВД по Екатеринбургу. В полиции рассказали, что по факту инцидента обращений не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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