В Екатеринбурге продавщицы «Пятерочки» напали на покупателя. Видео

20 августа 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Женщины попытались задержать мужчину Фото: Размик Закарян © URA.RU Сотрудницы магазина «Пятерочка» на улице Водной, 13/1 в Екатеринбурге задержали покупателя. Видео, как несколько женщин затаскивают мужчину в магазин, появилось в соцсетях. «Я ничего не делал! Очки отдайте», — кричит мужчина на видео, опубликованном в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Одна из продавщиц отвечает ему: «Да конечно, ничего ты не делал! Мы сейчас полицию вызовем и все». Женщины начинают тянуть мужчину обратно в магазин, толкают его и стягивают кофту. В это время еще один сотрудник «Пятерочки» — мужчина — стоит и курит, смотря на происходящее. URA.RU отправило запрос в УМВД по Екатеринбургу. В полиции рассказали, что по факту инцидента обращений не было.

Сотрудницы магазина «Пятерочка» на улице Водной, 13/1 в Екатеринбурге задержали покупателя. Видео, как несколько женщин затаскивают мужчину в магазин, появилось в соцсетях. «Я ничего не делал! Очки отдайте», — кричит мужчина на видео, опубликованном в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Одна из продавщиц отвечает ему: «Да конечно, ничего ты не делал! Мы сейчас полицию вызовем и все». Женщины начинают тянуть мужчину обратно в магазин, толкают его и стягивают кофту. В это время еще один сотрудник «Пятерочки» — мужчина — стоит и курит, смотря на происходящее. URA.RU отправило запрос в УМВД по Екатеринбургу. В полиции рассказали, что по факту инцидента обращений не было.