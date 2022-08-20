Губернатор Евгений Куйвашев провел День города на улицах Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что все жители Екатеринбурга чувствуют себя хорошо после Дня города. Такой пост он опубликовал на личной странице «ВКонтакте».

«Доброе утро! Надеюсь, все хорошо себя чувствуют после вчерашнего праздника», — написал губернатор. К посту он прикрепил фотографию проспекта Ленина — чистого и прибранного после Дня города. В комментариях к посту многие ответили, что самочувствие хорошее и поблагодарили за праздник.

«Салют был отличный и световое шоу», — написала одна из подписчиц. «Салюты в этом году во всей области похоже радуют, в Каменске тоже хорошие были, еще и два дня подряд», — добавила другая.

Екатеринбург 20 августа отпраздновал 299-летие. URA.RU вело онлайн-трансляцию с праздника. Завершился праздник светомузыкальным шоу и праздничным салютом.