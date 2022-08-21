Депутаты проконтролируют исполнение гимна РФ в пермских школах

22 августа 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

С поднятия флага и исполнения гимна РФ у школьников будет начинаться каждая неделя Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутаты Пермской городской думы возьмут на контроль церемонии поднятия флага и исполнения гимна России в школах. С 1 сентября с этого должна начинаться каждая неделя в образовательных учреждениях по всей стране. «Рекомендовать администрации города Перми представить в Пермскую городскую думу информацию о готовности образовательных организаций города Перми к обеспечению соблюдения стандарта церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Геральдическим советом при президенте Российской Федерации», — говорится в проекте решения думы. Принять его депутаты должны 23 августа на пленарном заседании. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края закупают для школ флаги и гербы России. Как говорила министр образования региона Раиса Кассина, с 1 сентября каждый понедельник в школах будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. О нововведении в апреле заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он также сообщил, что «историческое образование начнется в школах с первого класса».

Депутаты Пермской городской думы возьмут на контроль церемонии поднятия флага и исполнения гимна России в школах. С 1 сентября с этого должна начинаться каждая неделя в образовательных учреждениях по всей стране. «Рекомендовать администрации города Перми представить в Пермскую городскую думу информацию о готовности образовательных организаций города Перми к обеспечению соблюдения стандарта церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Геральдическим советом при президенте Российской Федерации», — говорится в проекте решения думы. Принять его депутаты должны 23 августа на пленарном заседании. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края закупают для школ флаги и гербы России. Как говорила министр образования региона Раиса Кассина, с 1 сентября каждый понедельник в школах будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. О нововведении в апреле заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он также сообщил, что «историческое образование начнется в школах с первого класса».