Путешествие Гектора из Челябинского зооприюта началось 22 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самолет из Челябинска с тигром-инвалидом Гектором благополучно приземлился в Хабаровске. Об этом URA.RU сообщил хозяин тигра и основатель приюта «СПАСИ МЕНЯ» Карен Даллакян.

«Перелет прошел хорошо. Гектор в порядке и чувствует себя отлично. Перелет длился семь часов», — сообщил ветеринар Даллакян.

Гектора отправили из Челябинска в Екатеринбург 22 августа на машине. В приюте «СПАСИ МЕНЯ» отметили, что из Хабаровска тигра сразу направили в реабилитационный центр «Утес» Эдуарда Круглова, где его уже ждет новенький вольер. Он будет жить рядом с амурским тигром Жориком, которого ветеринар Даллакян привез из Челябинска 12 лет назад. Репатриацию Гектора поддержала хабаровская компания Амур Минералс, входящая в группу РМК.

Гектор попал в приют к Даллакяну в 2019 году еще котенком. У хищника была диагностирована травма позвоночника после того, как пьяный посетитель передвижного зоолунапарка «Барс» в Бузулуке Оренбургской области попытался похитить его из клетки.

Зоозащитник из Челябинска Карен Даллакян ранее раскритиковал работу сотрудников аэропорта в Хабаровске, куда он прилетел с тигром Гектором. Как рассказал зоозащитник в социальных сетях, в грузовом терминале животное не приняли из-за обеда.

В грузовом терминале выгрузка тигра началась после обеда сотрудников аэропорта Фото: Карен Даллакян

Перелет Гектора из Челябинска на Дальний Восток вызвал общественный интерес Фото: Карен Даллакян