Продажу конфискованной яхты Пумпянского с аукциона засекретили

Результаты аукциона по продажи яхты Пумпянского опубликуют через две недели после закрытия сделки (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На аукционе по продаже конфискованной суперъяхты Axioma уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского засекретили данные об участниках торгов и суммах, предлагаемых за судно. Результаты аукциона опубликуют только через две недели после закрытия сделки по продаже яхты.

«На первом публичном аукционе по продаже яхты миллиардера Дмитрия Пумпянского принято 63 ставки. Но стоимость запечатанных заявок и информация о покупателях являются конфиденциальными. После того, как транзакция будет завершена, информация о продаже будет опубликована через две недели», — пишет Bloomberg.

В начале августа Дмитрий Пумпянский попал под санкции США. Правительство Гибралтара конфисковало яхту миллиардера, деньги с продажи пойдут крупнейшему мировому инвестиционному банку США JP Morgan.

Ранее URA.RU сообщало, что британский Гибралтар выставил на торги суперъяхту стоимостью в 65 миллионов фунтов. Также агентство рассказывало, что среди особенностей яхты указаны наличие 3D-кинотеатра, пейзажный бассейн на главной палубе, двухцветный салон с мезонином, VIP-каюта, а также спа-центр на мостиковой палубе.