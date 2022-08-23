Telegraph: Лондон умоляет страны ЕС не сокращать помощь Украине

24 августа 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Британские дипломаты просят страны Европы не сокращать помощь Киеву на фоне роста цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дипломаты Великобритании отправились в столицы стран Евросоюза, чтобы убедить коллег не сокращать помощь Украине на фоне роста цен. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники. «Дипломаты Соединенного Королевства ездят по европейским столицам, чтобы убедить [коллег] в неприемлемости сокращения помощи Киеву», — сообщает издание. Отмечается, что поддержка Украины со стороны Европы может иссякнуть на фоне кризиса, и это вызывает опасения у Лондона. Высокопоставленные чиновники ЕС опасаются, что осенью или ранней зимой может наступить переломный момент, в результате которого изменится позиция населения относительно помощи Украине. Некоторые страны блока якобы рассматривают возможность выступить за ослабления антироссийских санкций в преддверии встречи глав МИД Евросоюза в Праге 30—31 августа, указывает издание. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Европа заплатит цену за оказание поддержки Украине. Страны ЕС поставляют оружие и оказывают экономическую поддержку Киеву на фоне спецоперации РФ по защите республик Донбасса. Против Москвы были введены жесткие ограничения, однако негативные последствия от них ощутил сам Евросоюз. Reuters писало, что первый год после пандемии должен был быть «звездным годом» Европы. Однако кризис для ЕС не только не закончился, но и ухудшился на фоне поддержки Украины. Кроме того, Запад начинает уставать от требований Киева по поставкам оружия, указывало японское издание Asahi Shimbun. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дипломаты Великобритании отправились в столицы стран Евросоюза, чтобы убедить коллег не сокращать помощь Украине на фоне роста цен. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники. «Дипломаты Соединенного Королевства ездят по европейским столицам, чтобы убедить [коллег] в неприемлемости сокращения помощи Киеву», — сообщает издание. Отмечается, что поддержка Украины со стороны Европы может иссякнуть на фоне кризиса, и это вызывает опасения у Лондона. Высокопоставленные чиновники ЕС опасаются, что осенью или ранней зимой может наступить переломный момент, в результате которого изменится позиция населения относительно помощи Украине. Некоторые страны блока якобы рассматривают возможность выступить за ослабления антироссийских санкций в преддверии встречи глав МИД Евросоюза в Праге 30—31 августа, указывает издание. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Европа заплатит цену за оказание поддержки Украине. Страны ЕС поставляют оружие и оказывают экономическую поддержку Киеву на фоне спецоперации РФ по защите республик Донбасса. Против Москвы были введены жесткие ограничения, однако негативные последствия от них ощутил сам Евросоюз. Reuters писало, что первый год после пандемии должен был быть «звездным годом» Европы. Однако кризис для ЕС не только не закончился, но и ухудшился на фоне поддержки Украины. Кроме того, Запад начинает уставать от требований Киева по поставкам оружия, указывало японское издание Asahi Shimbun.