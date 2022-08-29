29 августа 2022

В ХМАО назвали лучшую нефтяную компанию

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Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, портрет, черное золото югры, комарова наталья
Награды участникам вручила губернатор Наталья Комарова Фото:

В Ханты-Мансийске назвали победителя престижного нефтяного конкурса «Черное золото Югры». По итогам прошлого года лучшей компанией стала «Газпромнефть-Хантос». Результаты конкурса объявили во время церемонии награждения.

«Номинация „Компания года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по итогам 2021 года“. Переходящий кубок „Компания года“ и диплом победителя конкурса „Черное золото Югры“ вручается компании „Газпромнефть-Хантос“», — прозвучало во время церемонии награждения конкурса. Трансляция велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

Среди прочего во время церемонии отметили лучших сотрудников нефтяных предприятий, а также сами компании за успехи в работе. Ранее URA.RU рассказывало, что уральский полпред обратился к нефтяникам во время визита в ХМАО. Владимир Якушев поздравил их с профессиональным праздником — Днем нефтяной и газовой промышленности.

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В Ханты-Мансийске назвали победителя престижного нефтяного конкурса «Черное золото Югры». По итогам прошлого года лучшей компанией стала «Газпромнефть-Хантос». Результаты конкурса объявили во время церемонии награждения. «Номинация „Компания года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по итогам 2021 года“. Переходящий кубок „Компания года“ и диплом победителя конкурса „Черное золото Югры“ вручается компании „Газпромнефть-Хантос“», — прозвучало во время церемонии награждения конкурса. Трансляция велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО в соцсети «ВКонтакте». Среди прочего во время церемонии отметили лучших сотрудников нефтяных предприятий, а также сами компании за успехи в работе. Ранее URA.RU рассказывало, что уральский полпред обратился к нефтяникам во время визита в ХМАО. Владимир Якушев поздравил их с профессиональным праздником — Днем нефтяной и газовой промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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