В ХМАО назвали лучшую нефтяную компанию

В Ханты-Мансийске назвали победителя престижного нефтяного конкурса «Черное золото Югры». По итогам прошлого года лучшей компанией стала «Газпромнефть-Хантос». Результаты конкурса объявили во время церемонии награждения.
«Номинация „Компания года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по итогам 2021 года“. Переходящий кубок „Компания года“ и диплом победителя конкурса „Черное золото Югры“ вручается компании „Газпромнефть-Хантос“», — прозвучало во время церемонии награждения конкурса. Трансляция велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО в соцсети «ВКонтакте».
Среди прочего во время церемонии отметили лучших сотрудников нефтяных предприятий, а также сами компании за успехи в работе. Ранее URA.RU рассказывало, что уральский полпред обратился к нефтяникам во время визита в ХМАО. Владимир Якушев поздравил их с профессиональным праздником — Днем нефтяной и газовой промышленности.
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