Свердловчане не могут заехать в город из-за огромной пробки. Фото, видео

27 августа 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Автомобилисты стоят в пробке на въезд в Волчанск несколько часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Волчанск (Свердловская область) автомобилисты встали в огромную пробку на въезде в город. Затор образовался из-за концерта Игоря Николаева, Aннs Asti и музыкальной группы Джаро&Ханза, которые выступают на Дне города. Об этом рассказали очевидцы. «Сотни машин стоят в огромной пробке на въезд в Волчанск. Все потому, что там выступают Игорь Николаев, Anna Asti и Джаро&Ханза», — рассказал очевидец в telegram-канале «Краснотурьинск Live». По словам жителей города, они стоят в пробке уже несколько часов. Затор начинается на въезде в Волчанск и продолжается до центра города. Ранее URA.RU сообщало, что музыкальный дуэт Джаро&Ханза выступил на крупном музыкальном фестивале Summer fest в Екатеринбурге. После мероприятия свердловчане пожаловались на огромные пробки и рост цен на такси. Фото: telegram-канал «Краснотурьинск LIve» Фото: telegram-канал «Краснотурьинск LIve»

В Волчанск (Свердловская область) автомобилисты встали в огромную пробку на въезде в город. Затор образовался из-за концерта Игоря Николаева, Aннs Asti и музыкальной группы Джаро&Ханза, которые выступают на Дне города. Об этом рассказали очевидцы. «Сотни машин стоят в огромной пробке на въезд в Волчанск. Все потому, что там выступают Игорь Николаев, Anna Asti и Джаро&Ханза», — рассказал очевидец в telegram-канале «Краснотурьинск Live». По словам жителей города, они стоят в пробке уже несколько часов. Затор начинается на въезде в Волчанск и продолжается до центра города. Ранее URA.RU сообщало, что музыкальный дуэт Джаро&Ханза выступил на крупном музыкальном фестивале Summer fest в Екатеринбурге. После мероприятия свердловчане пожаловались на огромные пробки и рост цен на такси.