26 августа 2022

Свердловчане не могут заехать в город из-за огромной пробки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилисты стоят в пробке на въезд в Волчанск несколько часов Фото:

В Волчанск (Свердловская область) автомобилисты встали в огромную пробку на въезде в город. Затор образовался из-за концерта Игоря Николаева, Aннs Asti и музыкальной группы Джаро&Ханза, которые выступают на Дне города. Об этом рассказали очевидцы.

«Сотни машин стоят в огромной пробке на въезд в Волчанск. Все потому, что там выступают Игорь Николаев, Anna Asti и Джаро&Ханза», — рассказал очевидец в telegram-канале «Краснотурьинск Live».

По словам жителей города, они стоят в пробке уже несколько часов. Затор начинается на въезде в Волчанск и продолжается до центра города.

Ранее URA.RU сообщало, что музыкальный дуэт Джаро&Ханза выступил на крупном музыкальном фестивале Summer fest в Екатеринбурге. После мероприятия свердловчане пожаловались на огромные пробки и рост цен на такси.

Фото:
Фото:

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В Волчанск (Свердловская область) автомобилисты встали в огромную пробку на въезде в город. Затор образовался из-за концерта Игоря Николаева, Aннs Asti и музыкальной группы Джаро&Ханза, которые выступают на Дне города. Об этом рассказали очевидцы. «Сотни машин стоят в огромной пробке на въезд в Волчанск. Все потому, что там выступают Игорь Николаев, Anna Asti и Джаро&Ханза», — рассказал очевидец в telegram-канале «Краснотурьинск Live». По словам жителей города, они стоят в пробке уже несколько часов. Затор начинается на въезде в Волчанск и продолжается до центра города. Ранее URA.RU сообщало, что музыкальный дуэт Джаро&Ханза выступил на крупном музыкальном фестивале Summer fest в Екатеринбурге. После мероприятия свердловчане пожаловались на огромные пробки и рост цен на такси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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