С началом «сплошной проверки» в Тюмени на дороги вышли десятки инспекторов ДПС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени началась «сплошная проверка» водителей на трезвость. Из-за этого на дорогах города появились десятки инспекторов ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В соцсетях публикуют видео, показывающие масштабы мероприятия.

«Сплошная проверка водителей на трезвость началась в Тюмени», — написали в telegram-канале ведомства. Также тюменцев предупредили, что некоторых водителей и их автомобили проверяют особенно тщательно. При этом за несколько минут проверки инспекторы уже выявили нарушения. «Наши инспекторы не ошибаются, водитель действительно пьян, показания алкотестера 0,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщили о результатах остановки одного из водителей.

Также в соцсетях появились видео, показывающие масштаб проводимой кампании. «Сейчас на Московском тракте после кольца», — пишет автор поста в группе «Авто Тюмень. ДТП» в «ВКонтакте». На видео водитель проезжает мимо более 20 инспекторов ДПС на одной из тюменских дорожных развязок.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе одной из таких проверок в региональном УГИБДД поставили антирекорд по задержанным водителям. Конкретно в Тюмени от вождения было отстранено более 20 водителей.