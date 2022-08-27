27 августа 2022

Неизвестные устроили жестокую драку в свердловском городе. Видео

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Неизвестные устроили драку в Верхней Пышме Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) неизвестные жестоко избили свердловчан. Видео драки появилось в telegram-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

На кадрах видно, что один из мужчин избивает лежачего на протяжении 40 секунд, после этого девушка несколько раз бьет свердловчанина ногой. Рядом мужчина и женщина пытаются оказать помощь другому, лежащему на земле свердловчанину.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Свердлова. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что трое подростков в Среднеуральске напали на мужчину, во время конфликта один из детей кинул в свердловчанина стеклянную бутылку. Также агентство рассказывало, что свердловские школьники запинали двух мужчин.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) неизвестные жестоко избили свердловчан. Видео драки появилось в telegram-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». На кадрах видно, что один из мужчин избивает лежачего на протяжении 40 секунд, после этого девушка несколько раз бьет свердловчанина ногой. Рядом мужчина и женщина пытаются оказать помощь другому, лежащему на земле свердловчанину. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Свердлова. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что трое подростков в Среднеуральске напали на мужчину, во время конфликта один из детей кинул в свердловчанина стеклянную бутылку. Также агентство рассказывало, что свердловские школьники запинали двух мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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