Неизвестные устроили драку в Верхней Пышме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) неизвестные жестоко избили свердловчан. Видео драки появилось в telegram-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

На кадрах видно, что один из мужчин избивает лежачего на протяжении 40 секунд, после этого девушка несколько раз бьет свердловчанина ногой. Рядом мужчина и женщина пытаются оказать помощь другому, лежащему на земле свердловчанину.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Свердлова. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что трое подростков в Среднеуральске напали на мужчину, во время конфликта один из детей кинул в свердловчанина стеклянную бутылку. Также агентство рассказывало, что свердловские школьники запинали двух мужчин.