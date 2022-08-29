В Екатеринбурге задержали статусного полицейского

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Предположительно, задержание связано с делом о наркотиках Фото:

В Екатеринбурге сотрудниками УФСБ по свердловской области задержан заместитель начальника одного из городского отдела полиции. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. Ранее силовики поймали руководителя из ОП №6.

«Задержан один из заместителей начальника в отделе полиции», — сообщил собеседник агентства. Предположительно, операцию проводили сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности. По версии инсайдера, задержание связано с коррупционным преступлением.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев. Официальных комментариев от УФСБ не поступало.

29 августа было опубликовано видео, на котором мужчину силой заталкивают в машину и увозят люди в масках. По сообщениям инсайдеров, так проходило задержание замначальника ОП № 6 УМВД Екатеринбурга. Операция проходила на улице Белинского. Предположительно, поводом стало сообщение о взятке.

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В Екатеринбурге сотрудниками УФСБ по свердловской области задержан заместитель начальника одного из городского отдела полиции. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. Ранее силовики поймали руководителя из ОП №6. «Задержан один из заместителей начальника в отделе полиции», — сообщил собеседник агентства. Предположительно, операцию проводили сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности. По версии инсайдера, задержание связано с коррупционным преступлением. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев. Официальных комментариев от УФСБ не поступало. 29 августа было опубликовано видео, на котором мужчину силой заталкивают в машину и увозят люди в масках. По сообщениям инсайдеров, так проходило задержание замначальника ОП № 6 УМВД Екатеринбурга. Операция проходила на улице Белинского. Предположительно, поводом стало сообщение о взятке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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