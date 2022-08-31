В Екатеринбурге представители «Гринвича» подали в суд на Levi’s

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Магазины в ТРК Родник. Челябинск, джинсовая одежда, levis, левис
Сумма иска к Levi’s составляет 133 тысячи рублей Фото:

Управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев екатеринбургского ТРЦ «Гринвич») подала в суд на бренд Levi’s. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Москвы.

«Исковое заявление ООО „Управляющая компания ИТС-Групп“ к ООО „Леви Штраусс Москва“ подано 30 августа 2022 года», — указано в картотеке. Сумма иска составляет 133 тысячи рублей.

URA.RU обратилось за комментарием к «Управляющей компании ИТС-Групп», однако там после вопроса об иске бросили трубку. В «Леви Штраусс Москва» был направлен письменный запрос. На момент публикации ответа на него не поступало.

Ранее руководство екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» отсудило 164 тысячи долларов у магазина косметики Mixit. Организация не платила за аренду с июня по сентябрь 2021 года.

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Управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев екатеринбургского ТРЦ «Гринвич») подала в суд на бренд Levi’s. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Москвы. «Исковое заявление ООО „Управляющая компания ИТС-Групп“ к ООО „Леви Штраусс Москва“ подано 30 августа 2022 года», — указано в картотеке. Сумма иска составляет 133 тысячи рублей. URA.RU обратилось за комментарием к «Управляющей компании ИТС-Групп», однако там после вопроса об иске бросили трубку. В «Леви Штраусс Москва» был направлен письменный запрос. На момент публикации ответа на него не поступало. Ранее руководство екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» отсудило 164 тысячи долларов у магазина косметики Mixit. Организация не платила за аренду с июня по сентябрь 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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