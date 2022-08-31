Сумма иска к Levi’s составляет 133 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев екатеринбургского ТРЦ «Гринвич») подала в суд на бренд Levi’s. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Москвы.

«Исковое заявление ООО „Управляющая компания ИТС-Групп“ к ООО „Леви Штраусс Москва“ подано 30 августа 2022 года», — указано в картотеке. Сумма иска составляет 133 тысячи рублей.

URA.RU обратилось за комментарием к «Управляющей компании ИТС-Групп», однако там после вопроса об иске бросили трубку. В «Леви Штраусс Москва» был направлен письменный запрос. На момент публикации ответа на него не поступало.

Ранее руководство екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» отсудило 164 тысячи долларов у магазина косметики Mixit. Организация не платила за аренду с июня по сентябрь 2021 года.