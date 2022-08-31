Источник: бывший доверенный Куйвашева отомстил «Единой России»

Скандал с паспортами единороссов разгорелся в конце прошлой недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Утечка паспортов и партбилетов свердловских единороссов вызвала кулуарные разборки внутри реготделения партии. Участники внутреннего расследования, по данным URA.RU, пришли к выводу, что скандал — рукотворный, и его автором может быть бизнесмен Дмитрий Киреев, который в 2017 году был доверенным лицом губернатора Евгения Куйвашева на выборах. Впрочем, сам Киреев претензии отвергает.

26 августа в telegram-каналах распространилось видео, автор которого заявил, что, гуляя с собакой на Сортировке, нашел на помойке коробки с персональными данными членов партии. Глава Железнодорожного района Екатеринбурга, руководитель местного отделения партии Виталий Першин написал заявление в полицию.

«По предварительной информации от МВД, видео — постановочное», — заявил источник агентства в региональном исполкоме ЕР, не приводя подробностей. «Из всех объяснений [ответственных лиц] следует, что доступ к коробкам [с персональными данными] имел Киреев. У него партия как раз арендовала помещение для приемной до весны 2022-го, а потом съехала в другое место», — добавил собеседник.

Летом Киреев, состоявший в политсовете Железнодорожного отделения ЕР, пробовал выдвинуться в гордуму Серова от партии «Новые люди». Но избирком заблокировал инициативу: на момент выдвижения членство Киреева в «Единой России» не было погашено (сам предприниматель считает, что имел место подлог). «Тогда Киреев обещал, что руководство партии его „еще вспомнит“. Вот он и отомстил и Першину (с ним у Киреева отношения не заладились сразу), и его руководителям», — рассказал второй свидетель интриги. «Дождемся рассмотрения вопроса полицией», — заявил корреспонденту Киреев.

По другой версии, скандал якобы организовал Сергей Колесников — бывший секретарь Железнодорожного отделения ЕР. В начале года ему пришлось уступить Першину партийную должность и стать его замом. Однако в разговоре с URA.RU Колесников заверил, что не причастен к ситуации и к Першину относится «с огромным уважением».

А четвертый источник в партии предположил, что вина — на исполнительном секретаре Железнодорожного отделения ЕР Михаиле Ананченко, который при переезде мог просто потерять или выбросить коробки, посчитав содержимое хламом. Першин пока воздерживается от комментариев, предлагая дождаться каких-либо результатов от полиции. Новых официальных пояснений не дает и пресс-служба свердловской ЕР.