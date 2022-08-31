В канун выборов в Свердловской области задумались о том, как будут голосовать люди без определенного места жительства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Лица без определенного места жительства могут получить статус мобильного избирателя и поучаствовать в выборах, которые пройдут в Свердловской области 11 сентября. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте», пообщавшись с главой «Бюро помощи гражданам» Юрием Потапенко.

«Впереди выборы, и наши лица без определенного места жительства по традиции хотят в них участвовать. [Посмотрели] все документы Юрия Ивановича [Потапенко], они в полном порядке. Предложила пойти в территориальную Избирательную комиссию, получить статус мобильного избирателя […] Из этой встречи я сделала вывод, что все, кто имеет даже временную регистрацию, должны получить статус мобильного избирателя, и им можно будет голосовать», — написала Мерзлякова.

Потапенко дополняет слова омбудсмена — участие в выборах смогут принять только те, у кого есть временная регистрация со сроком не менее трех месяцев до дня голосования. Они могут заранее подать заявление в ТИК и стать мобильным избирателем, но есть две проблемы.

«Во-первых, кто из бездомных людей вообще знает об этом? И второе — главное, социальные учреждения предоставляют временную регистрацию всего на три месяца, то есть на дату голосования регистрация уже либо закончится, либо не будет необходимого срока три месяца. Опять замкнутый круг, который ограничивает и нарушает права бездомных людей», — посетовал Потапенко.

В Свердловской области 11 сентября состоится единый день голосования. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и депутатов в городские думы.

Татьяна Мерзлякова (посередине) вместе с членом ибластной Избирательной комиссией Анной Абсалямовой и Юрием Потапенко в офисе «Бюро помощи гражданам» Фото: Татьяна Мерзлякова, vk.com