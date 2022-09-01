Школа №60 в Каменске-Уральском не открылась к началу учебного года из-за того, что рабочие не успели отремонтировать крышу здания. Об этом сообщают очевидцы.
«Школа №60 из-за ремонта крыши не открыла свои двери 1 сентября. Здание построено по белорусскому проекту: кровля с 56-ю фонарями, через которые проходит солнечный свет», — сообщает очевидец сообществу «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас кровлю свердловской школы ремонтируют три бригады рабочих. Из-за ремонта детей перевели в соседние школы №1, №22 и №31. Корреспондент URA.RU отправил запрос в школу, в которой идет ремонт, и в мэрию Каменск-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге школьник пришел в женской форме на торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Также агентство рассказывало, что в свердловскую школу в этом году пошли всего две ученицы.
Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»
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Школа №60 в Каменске-Уральском не открылась к началу учебного года из-за того, что рабочие не успели отремонтировать крышу здания. Об этом сообщают очевидцы. «Школа №60 из-за ремонта крыши не открыла свои двери 1 сентября. Здание построено по белорусскому проекту: кровля с 56-ю фонарями, через которые проходит солнечный свет», — сообщает очевидец сообществу «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас кровлю свердловской школы ремонтируют три бригады рабочих. Из-за ремонта детей перевели в соседние школы №1, №22 и №31. Корреспондент URA.RU отправил запрос в школу, в которой идет ремонт, и в мэрию Каменск-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге школьник пришел в женской форме на торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Также агентство рассказывало, что в свердловскую школу в этом году пошли всего две ученицы.