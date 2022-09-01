Свердловские ученики в День знаний остались без школы. Фото

В Каменске-Уральском школа №60 не открылась к 1 сентября из-за ремонта крыши
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие школы №31. Екатеринбург, воздушные шарики, первое сентября, день знаний
В Каменске-Уральском школа не открылась к 1 сентября из-за ремонта Фото:

Школа №60 в Каменске-Уральском не открылась к началу учебного года из-за того, что рабочие не успели отремонтировать крышу здания. Об этом сообщают очевидцы.

«Школа №60 из-за ремонта крыши не открыла свои двери 1 сентября. Здание построено по белорусскому проекту: кровля с 56-ю фонарями, через которые проходит солнечный свет», — сообщает очевидец сообществу «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас кровлю свердловской школы ремонтируют три бригады рабочих. Из-за ремонта детей перевели в соседние школы №1, №22 и №31. Корреспондент URA.RU отправил запрос в школу, в которой идет ремонт, и в мэрию Каменск-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге школьник пришел в женской форме на торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Также агентство рассказывало, что в свердловскую школу в этом году пошли всего две ученицы.

Фото:

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Школа №60 в Каменске-Уральском не открылась к началу учебного года из-за того, что рабочие не успели отремонтировать крышу здания. Об этом сообщают очевидцы. «Школа №60 из-за ремонта крыши не открыла свои двери 1 сентября. Здание построено по белорусскому проекту: кровля с 56-ю фонарями, через которые проходит солнечный свет», — сообщает очевидец сообществу «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас кровлю свердловской школы ремонтируют три бригады рабочих. Из-за ремонта детей перевели в соседние школы №1, №22 и №31. Корреспондент URA.RU отправил запрос в школу, в которой идет ремонт, и в мэрию Каменск-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге школьник пришел в женской форме на торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Также агентство рассказывало, что в свердловскую школу в этом году пошли всего две ученицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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