Свердловские ученики в День знаний остались без школы. Фото

В Каменске-Уральском школа №60 не открылась к 1 сентября из-за ремонта крыши

01 сентября 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

В Каменске-Уральском школа не открылась к 1 сентября из-за ремонта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школа №60 в Каменске-Уральском не открылась к началу учебного года из-за того, что рабочие не успели отремонтировать крышу здания. Об этом сообщают очевидцы. «Школа №60 из-за ремонта крыши не открыла свои двери 1 сентября. Здание построено по белорусскому проекту: кровля с 56-ю фонарями, через которые проходит солнечный свет», — сообщает очевидец сообществу «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас кровлю свердловской школы ремонтируют три бригады рабочих. Из-за ремонта детей перевели в соседние школы №1, №22 и №31. Корреспондент URA.RU отправил запрос в школу, в которой идет ремонт, и в мэрию Каменск-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге школьник пришел в женской форме на торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Также агентство рассказывало, что в свердловскую школу в этом году пошли всего две ученицы. Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»

Школа №60 в Каменске-Уральском не открылась к началу учебного года из-за того, что рабочие не успели отремонтировать крышу здания. Об этом сообщают очевидцы. «Школа №60 из-за ремонта крыши не открыла свои двери 1 сентября. Здание построено по белорусскому проекту: кровля с 56-ю фонарями, через которые проходит солнечный свет», — сообщает очевидец сообществу «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас кровлю свердловской школы ремонтируют три бригады рабочих. Из-за ремонта детей перевели в соседние школы №1, №22 и №31. Корреспондент URA.RU отправил запрос в школу, в которой идет ремонт, и в мэрию Каменск-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге школьник пришел в женской форме на торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Также агентство рассказывало, что в свердловскую школу в этом году пошли всего две ученицы.