Посольство РФ назвало ревностью реакцию Госдепа на работу Симоньян

Публикация на официальном сайте Госдепартамента США, касающаяся руководителя агентства Russia Today Маргариты Симоньян является доказательством американской пропаганды. Такое заявление сделало посольство РФ в США.
«Обратили внимание на информацию на сайте госдепартамента относительно Маргариты Симоньян — руководителя агентства Russia Today. Это попытка очернить журналистов за правдивое освещение международных событий. Призываем перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами», — написало ведомство в своем telegram-канале.
Посольство РФ в США назвало публикацию трудноскрываемой ревностью из-за того, что общество за рубежом доверяет российским СМИ. «В США от свободы слова осталась лишь красивая обертка», — считает ведомство.
31 августа на сайте Госдепартамента США вышел материал под заголовком «Лица кремлевской пропаганды». Там утверждается, что Симоньян якобы распространяет дезинформацию и пропаганду, пишет «Царьград». Кроме того, на Западе неоднократно блокировали российские СМИ, в том числе — агентство Симоньян, пишет RT.
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