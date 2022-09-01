01 сентября 2022

Посольство РФ назвало ревностью реакцию Госдепа на работу Симоньян

В Посольстве РФ отреагировали на статью Госдепа о Маргарите Симоньян
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
На сайте Госдепа США вышел материал о главе RT Маргарите Симоньян Фото:

Публикация на официальном сайте Госдепартамента США, касающаяся руководителя агентства Russia Today Маргариты Симоньян является доказательством американской пропаганды. Такое заявление сделало посольство РФ в США.

«Обратили внимание на информацию на сайте госдепартамента относительно Маргариты Симоньян — руководителя агентства Russia Today. Это попытка очернить журналистов за правдивое освещение международных событий. Призываем перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами», — написало ведомство в своем telegram-канале.

Посольство РФ в США назвало публикацию трудноскрываемой ревностью из-за того, что общество за рубежом доверяет российским СМИ. «В США от свободы слова осталась лишь красивая обертка», — считает ведомство.

31 августа на сайте Госдепартамента США вышел материал под заголовком «Лица кремлевской пропаганды». Там утверждается, что Симоньян якобы распространяет дезинформацию и пропаганду, пишет «Царьград». Кроме того, на Западе неоднократно блокировали российские СМИ, в том числе — агентство Симоньян, пишет RT.

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Публикация на официальном сайте Госдепартамента США, касающаяся руководителя агентства Russia Today Маргариты Симоньян является доказательством американской пропаганды. Такое заявление сделало посольство РФ в США. «Обратили внимание на информацию на сайте госдепартамента относительно Маргариты Симоньян — руководителя агентства Russia Today. Это попытка очернить журналистов за правдивое освещение международных событий. Призываем перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами», — написало ведомство в своем telegram-канале. Посольство РФ в США назвало публикацию трудноскрываемой ревностью из-за того, что общество за рубежом доверяет российским СМИ. «В США от свободы слова осталась лишь красивая обертка», — считает ведомство. 31 августа на сайте Госдепартамента США вышел материал под заголовком «Лица кремлевской пропаганды». Там утверждается, что Симоньян якобы распространяет дезинформацию и пропаганду, пишет «Царьград». Кроме того, на Западе неоднократно блокировали российские СМИ, в том числе — агентство Симоньян, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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