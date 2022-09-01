Посольство РФ назвало ревностью реакцию Госдепа на работу Симоньян В Посольстве РФ отреагировали на статью Госдепа о Маргарите Симоньян 02 сентября 2022 в 08:20 Размер текста - 17 + На сайте Госдепа США вышел материал о главе RT Маргарите Симоньян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Публикация на официальном сайте Госдепартамента США, касающаяся руководителя агентства Russia Today Маргариты Симоньян является доказательством американской пропаганды. Такое заявление сделало посольство РФ в США. «Обратили внимание на информацию на сайте госдепартамента относительно Маргариты Симоньян — руководителя агентства Russia Today. Это попытка очернить журналистов за правдивое освещение международных событий. Призываем перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами», — написало ведомство в своем telegram-канале. Посольство РФ в США назвало публикацию трудноскрываемой ревностью из-за того, что общество за рубежом доверяет российским СМИ. «В США от свободы слова осталась лишь красивая обертка», — считает ведомство. 31 августа на сайте Госдепартамента США вышел материал под заголовком «Лица кремлевской пропаганды». Там утверждается, что Симоньян якобы распространяет дезинформацию и пропаганду, пишет «Царьград». Кроме того, на Западе неоднократно блокировали российские СМИ, в том числе — агентство Симоньян, пишет RT. Публикация на официальном сайте Госдепартамента США, касающаяся руководителя агентства Russia Today Маргариты Симоньян является доказательством американской пропаганды. Такое заявление сделало посольство РФ в США. «Обратили внимание на информацию на сайте госдепартамента относительно Маргариты Симоньян — руководителя агентства Russia Today. Это попытка очернить журналистов за правдивое освещение международных событий. Призываем перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами», — написало ведомство в своем telegram-канале. Посольство РФ в США назвало публикацию трудноскрываемой ревностью из-за того, что общество за рубежом доверяет российским СМИ. «В США от свободы слова осталась лишь красивая обертка», — считает ведомство. 31 августа на сайте Госдепартамента США вышел материал под заголовком «Лица кремлевской пропаганды». Там утверждается, что Симоньян якобы распространяет дезинформацию и пропаганду, пишет «Царьград». Кроме того, на Западе неоднократно блокировали российские СМИ, в том числе — агентство Симоньян, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям