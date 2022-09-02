В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Екатеринбурге КАМАЗ врезался в легковушку (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной произошло ДТП с участием трех автомобилей, легковушку зажало между иномаркой и КАМАЗом. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«На улице Серафимы Дерябиной ДТП, врезались три автомобиля. КАМАЗ врезался в легковушку, она по инерции въехала во впереди стоящую машину», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

Агентство обратилось за комментарием к дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель грузового автомобиля Howo допустил столкновение с Lada XRAY, которую отбросило на Ford Mondeo. В результате ДТП пострадала пассажирка Lada XRAY, с травмой носа она доставлена в больницу», — рассказал URA.RU представитель ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Объездной дороге автомобилист врезался в дерево из-за ливня. В непогоду екатеринбуржец ехал со скоростью 90 километров в час.