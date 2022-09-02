Челябинские мусоровозы подключили к мониторингу

Челябинская область вошла в проект по мониторингу движения ТКО

На машинах установили специальные устройства для отслеживания движения ТКО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в проект по мониторингу движения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для этого мусоровозы оснастили специальными устройствами.

«Данные передаются с устройств, установленных на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки. Это позволяет полностью отследить весь жизненный цикл отходов, менялся ли их вес, сколько отходов мусоровоз привозит на объект. К эксперименту уже присоединились региональные операторы из Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Сахалинской, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Магаданской областей, Республик Алтай и Хакасия, а также Ненецкого автономного округа», — пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Российского экологического оператора (РЭО).

К системе мониторинга по России подключено 2345 мусоровозов. Это примерно 23% об общего их числа. До конца текущего года планируется подключить порядка 10 тысяч машин.