В Екатеринбурге СК начал проверку после падения мужчины из окна

Утром на Уралмаше обнаружили труп мужчины
Следователи начали проверку по факту обнаружения тела мужчины под окнами дома №28 по улице Ильича в Екатеринбурге. Труп обнаружили утром 3 сентября, рассказали URA.RU силовых структурах.
«Следственный отдел по Орджоникидзевскому району СКР начал проверку. Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу», — рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
«Личность погибшего устанавливается. Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — добавил глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.
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