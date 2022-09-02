02 сентября 2022

В Екатеринбурге СК начал проверку после падения мужчины из окна. Фото

В Екатеринбурге СК начал проверку после падения мужчины из окна
© Служба новостей «URA.RU»
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Утром на Уралмаше обнаружили труп мужчины Фото:

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела мужчины под окнами дома №28 по улице Ильича в Екатеринбурге. Труп обнаружили утром 3 сентября, рассказали URA.RU силовых структурах.

«Следственный отдел по Орджоникидзевскому району СКР начал проверку. Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу», — рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«Личность погибшего устанавливается. Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — добавил глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

Фото:

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Следователи начали проверку по факту обнаружения тела мужчины под окнами дома №28 по улице Ильича в Екатеринбурге. Труп обнаружили утром 3 сентября, рассказали URA.RU силовых структурах. «Следственный отдел по Орджоникидзевскому району СКР начал проверку. Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу», — рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Личность погибшего устанавливается. Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — добавил глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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